FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 306
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тот кто устроил движ 5-го июня, тот и взял весь золотой бонус.
а может быть и на день-два раньше, как например сегодня ночью...
хочу добавить, что все эти развороты совсем не на долго
широкоформатный флет - это будет, как говорится "палки в руки" ;)
Самое хреновое что можно для себя любимого сделать - это воспринять данную ветку как источник сигналов :-)
Да что ты. По себе людей не судят. ))))
Нарисовали маляську в честь выходного...
Нарисовали маляську в честь выходного...
А если на недельном по еврофунту глянуть, то там палки рисуются в обратную сторону. Как вы интерпретируете взаимоисключения на различных ТФ?
А если на недельном по еврофунту глянуть, то там палки рисуются в обратную сторону. Как вы интерпретируете взаимоисключения на различных ТФ?
Недельки - это круто! Можно и не дождаться...
Берите, что щас дают.
И на неделях (у меня), нет ничего...
Недельки - это круто! Можно и не дождаться...
Берите, что щас дают.
И на неделях (у меня) нет ничего...
На мой любительский взгляд, еврофунт не особо смотрит туда, куда вы указали.
по крайней мере пока цена не вошла в облако ишимоку.
На мой любительский взгляд, еврофунт не особо смотрит туда, куда вы указали.
по крайней мере пока цена не вошла в облако ишимоку.
У одного крупный капитал, у другого дрыны...
Если облака дают нужный исход, почему нет, ждемс вход в непогоду!
Потом расскажите про результат...
У одного крупный капитал, у другого дрыны...
Если облака дают нужный исход, почему нет, ждемс вход в непогоду!
Потом расскажите про результат...
Я не проповедую свои гениальные стратегии, поскольку я любитель. По еврофунту не торгую вообще, поскольку его не понимаю. И мои замечания были только в качестве стороннего мнения с целью немного вникнуть в вашу стратегию и то как вы и на основе чего определяете и делаете свои выводы. На спор с вами я даже не претендовал. Возможно вы во всем правы. Я же написал, что это чисто мой любительский взгляд. И он не может быть серьезной основой для выводов.
Я не проповедую свои гениальные стратегии, поскольку я любитель. По еврофунту не торгую вообще, поскольку его не понимаю. И мои замечания были только в качестве стороннего мнения с целью немного вникнуть в вашу стратегию и то как вы и на основе чего определяете и делаете свои выводы. На спор с вами я даже не претендовал. Возможно вы во всем правы. Я же написал, что это чисто мой любительский взгляд. И он не может быть серьезной основой для выводов.
Да все нормально! Просто на Еврофунте на неделях нет сигналов.
А вот на Чифе явный набор позиции кем - то:
Может, мной?