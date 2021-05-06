FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 306

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Maxim Kuznetsov:

тот кто устроил движ 5-го июня, тот и взял весь золотой бонус.

а может быть и на день-два раньше, как например сегодня ночью...

хочу добавить, что все эти развороты совсем не на долго

широкоформатный флет - это будет, как говорится "палки в руки" ;)

 
Maxim Kuznetsov:

Самое хреновое что можно для себя любимого сделать - это воспринять данную ветку как источник сигналов :-)

Да что ты. По себе людей не судят. ))))

 
Держу шорт по золоту по 1738.01 кажись пошла вода в хату)))
 

Нарисовали маляську в честь выходного...


 
Lesorub:

Нарисовали маляську в честь выходного...


А если на недельном по еврофунту глянуть, то там палки рисуются в обратную сторону. Как вы интерпретируете взаимоисключения на различных ТФ?

 
Vitaliy Maznev:

А если на недельном по еврофунту глянуть, то там палки рисуются в обратную сторону. Как вы интерпретируете взаимоисключения на различных ТФ?

Недельки - это круто! Можно и не дождаться... 

Берите, что щас дают.

И на неделях (у меня), нет ничего...

 
Lesorub:

Недельки - это круто! Можно и не дождаться...

Берите, что щас дают.

И на неделях (у меня) нет ничего...

На мой любительский взгляд, еврофунт не особо смотрит туда, куда вы указали.

еврофунт

по крайней мере пока цена не вошла в облако ишимоку.

 
Vitaliy Maznev:

На мой любительский взгляд, еврофунт не особо смотрит туда, куда вы указали.

по крайней мере пока цена не вошла в облако ишимоку.

У одного крупный капитал, у другого дрыны...

Если облака дают нужный исход, почему нет, ждемс вход в непогоду!

Потом расскажите про результат...

 
Lesorub:

У одного крупный капитал, у другого дрыны...

Если облака дают нужный исход, почему нет, ждемс вход в непогоду!

Потом расскажите про результат...

Я не проповедую свои гениальные стратегии, поскольку я любитель. По еврофунту не торгую вообще, поскольку его не понимаю. И мои замечания были только в качестве стороннего мнения с целью немного вникнуть в вашу стратегию и то как вы и на основе чего определяете и делаете свои выводы. На спор с вами я даже не претендовал. Возможно вы во всем правы. Я же написал, что это чисто мой любительский взгляд. И он не может быть серьезной основой для выводов.

 
Vitaliy Maznev:

Я не проповедую свои гениальные стратегии, поскольку я любитель. По еврофунту не торгую вообще, поскольку его не понимаю. И мои замечания были только в качестве стороннего мнения с целью немного вникнуть в вашу стратегию и то как вы и на основе чего определяете и делаете свои выводы. На спор с вами я даже не претендовал. Возможно вы во всем правы. Я же написал, что это чисто мой любительский взгляд. И он не может быть серьезной основой для выводов.

Да все нормально! Просто на Еврофунте на неделях нет сигналов.

А вот на Чифе явный набор позиции кем - то:

Может, мной?


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