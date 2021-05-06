FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 656
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Поздравляю всех с наступающим новым годом!
В связи с вышесказанным,разрешите преподнести скромный новогодний подарок - раритетные красные революционные штаны для высшего комсостава Красной армии времён гражданской войны.
Привет. Принимаю поздравления и отвечаю взаимностью)))
Всех благ, больших профитов и уюта в доме)))
Привет. Принимаю поздравления и отвечаю взаимностью)))
Всех благ, больших профитов и уюта в доме)))
На лосе в них особенно удобно.
....Шучу.
На лосе в них особенно удобно.
....Шучу.
Новая актуальная ветка
https://www.mql5.com/ru/forum/359287
Новая актуальная ветка
https://www.mql5.com/ru/forum/359287
Будьте осторожны и внимательны!
Поздравляю всех с наступающим новым годом!
В связи с вышесказанным,разрешите преподнести скромный новогодний подарок - раритетные красные революционные штаны для высшего комсостава Красной армии времён гражданской войны.
Привет старику моей относительной молодости! (2011-2020 годы). Всех благ в новом году!
Привет старику моей относительной молодости! (2011-2020 годы). Всех благ в новом году!
Привет! Ну,если только "относительной".
Пара EUR USD, открытие недели 29 января
Ожидание пробоя зоны сопротивления на закрытии недели не подтвердилось, выступление главы ЕЦБ К. Лагард сюрпризов не преподнесло.
Откат от верхней границы канала неопределённости вил Эндрюса данного волнового уровня.
Отскок от 50%-й медианы, напротив, может вернуть цену к верхней границе канала.
Пара EUR USD, открытие недели 29 января
Ожидание пробоя зоны сопротивления на закрытии недели не подтвердилось, выступление главы ЕЦБ К. Лагард сюрпризов не преподнесло.
Откат от верхней границы канала неопределённости вил Эндрюса данного волнового уровня.
Отскок от 50%-й медианы, напротив, может вернуть цену к верхней границе канала.