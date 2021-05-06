FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 656

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Поздравляю всех с наступающим новым годом!

В связи с вышесказанным,разрешите преподнести скромный новогодний подарок - раритетные красные революционные штаны для высшего комсостава Красной армии времён гражданской войны.


 

Привет. Принимаю поздравления и отвечаю взаимностью)))

Всех благ, больших профитов и уюта в доме)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Принимаю поздравления и отвечаю взаимностью)))

Всех благ, больших профитов и уюта в доме)))

На лосе в них особенно удобно.


....Шучу.

 
Vadens:

На лосе в них особенно удобно.


....Шучу.

Новая актуальная ветка

https://www.mql5.com/ru/forum/359287

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
  • 2021.01.01
  • www.mql5.com
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема! Отличный путь миллионером стать! …Окончив курсы, поиграв на демо, Я, вроде, что-то начал понимать...
 
Aleksandr Yakovlev:

Новая актуальная ветка

https://www.mql5.com/ru/forum/359287

Будьте осторожны и внимательны!

 
Vadens:

Поздравляю всех с наступающим новым годом!

В связи с вышесказанным,разрешите преподнести скромный новогодний подарок - раритетные красные революционные штаны для высшего комсостава Красной армии времён гражданской войны.

Привет старику моей относительной молодости! (2011-2020 годы).  Всех благ в новом году!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Привет старику моей относительной молодости! (2011-2020 годы).  Всех благ в новом году!

Привет! Ну,если только "относительной".

 

Пара EUR USD, открытие недели 29 января

Ожидание пробоя зоны сопротивления на закрытии недели не подтвердилось, выступление главы ЕЦБ К. Лагард сюрпризов не преподнесло.


  1. Продолжается торговля в диапазоне блоков зон сопротивления и поддержки старших волновых уровней Intemediate и Minor (см. график слева).
  2. Отслеживаем ситуацию по графику младшего волнового уровня Minuette.
    Откат от верхней границы канала неопределённости вил Эндрюса данного волнового уровня.
  3. Ближайшая цель нисходящего ценового движения определена как 50%-я медиана данных вил.
  4. Следующая, более значимая зона поддержки цель - область пересечения ISL 38.2 с нижней границей канала неопределённости.
    Отскок от 50%-й медианы, напротив, может вернуть цену к верхней границе канала.
 
Igor Bebeshin:

Пара EUR USD, открытие недели 29 января

Ожидание пробоя зоны сопротивления на закрытии недели не подтвердилось, выступление главы ЕЦБ К. Лагард сюрпризов не преподнесло.


  1. Продолжается торговля в диапазоне блоков зон сопротивления и поддержки старших волновых уровней Intemediate и Minor (см. график слева).
  2. Отслеживаем ситуацию по графику младшего волнового уровня Minuette.
    Откат от верхней границы канала неопределённости вил Эндрюса данного волнового уровня.
  3. Ближайшая цель нисходящего ценового движения определена как 50%-я медиана данных вил.
  4. Следующая, более значимая зона поддержки цель - область пересечения ISL 38.2 с нижней границей канала неопределённости.
    Отскок от 50%-й медианы, напротив, может вернуть цену к верхней границе канала.
Это устаревшая ветка 
 
Кто нибудь пытался через офф сайт city24 пополнить мобильный ? Я то я только про их терминалы знаю, а вот через сайт никогда не пробовал, надо попробовать и посмотреть как вообще это работает.
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