FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 655
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Всем привет. С наступающим Новым Годом)))
С наступающим !
С наступающим !
чето рано с наступающим))) присоденюсь конешно))))
Дрыны не врут!
Ближайшая цель коррекции:
Кто торгует сейчас?
Что торговать можно? Рынок активный как никогда :)
Кто торгует сейчас?
Что торговать можно? Рынок активный как никогда :)
скоро закроется
Да, 31 числа в 20-00
В запасе ещё 20 часов.
Да, 31 числа в 20-00
В запасе ещё 20 часов.
не знаю как насчет активности рынка, но я вижу, что он топчется на одном месте
Ну вон йену убили, что очень странно. Ауди хорошо прошёл. Чиф по непонятной причине укрепился.
Дневные движения большие.
Куда дальше?
Ну вон йену убили, что очень странно. Ауди хорошо прошёл. Чиф по непонятной причине укрепился.
Дневные движения большие.
Куда дальше?
туда же скорее всего
неделю ждут ошибки, я так понял
ошибки не произошло, вот и двинули
посмотрел - е-ма-е
прога сделала такое....
да уж, не в кайф рынку, весьма не в кайф....вот и выжидали у моря погоды