FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 655

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. С наступающим Новым Годом)))

С наступающим !

 
Renat Akhtyamov:

С наступающим !

чето рано с наступающим))) присоденюсь конешно))))

 

Дрыны не врут!     


 

Ближайшая цель коррекции:


 

Кто торгует сейчас?

Что торговать можно? Рынок активный как никогда :)

 
Vitaly Muzichenko:

Кто торгует сейчас?

Что торговать можно? Рынок активный как никогда :)

скоро закроется
 
Renat Akhtyamov:
скоро закроется

Да, 31 числа в 20-00

В запасе ещё 20 часов.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, 31 числа в 20-00

В запасе ещё 20 часов.

не знаю как насчет активности рынка, но я вижу, что он топчется на одном месте
 
Renat Akhtyamov:
не знаю как насчет активности рынка, но я вижу, что он топчется на одном месте

Ну вон йену убили, что очень странно. Ауди хорошо прошёл. Чиф по непонятной причине укрепился.

Дневные движения большие.

Куда дальше?

 
Vitaly Muzichenko:

Ну вон йену убили, что очень странно. Ауди хорошо прошёл. Чиф по непонятной причине укрепился.

Дневные движения большие.

Куда дальше?

туда же скорее всего

неделю ждут ошибки, я так понял

ошибки не произошло, вот и двинули

посмотрел - е-ма-е

прога сделала такое....

да уж, не в кайф рынку, весьма не в кайф....

вот и выжидали у моря погоды
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