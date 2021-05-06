FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 377

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я уже как то говорил, что я золото плохо понимаю как ходит.

Привет! Золото перешло в кабинет форекса :)

Что бы понять как ходит инструмент для начала необходимо понять что это за инструмент.

Золото это инвестиционный, а как мы знаем инвестиции не делают на час, у них больше амлитуда движения.

Ваш метод анализа это хождение по уровням, вполне возможно, что он применим к золоту. Я практикую хождение по трендам, поэтому мы видим один и тот же график по разному :)

 
Viktar DayTrader:

Почему всегда на форумах большинство меряется пиписькой?  что куда пойдет гадаете) всегда кто то будет прав а кто то нет,и эта ситуация будет меняться)

Мы не мерились пиписьками, мы обменялись мнениями, у  Aleksandr Yakovlev  по фунту на пол первого а у меня на пол шестого, обменялись, посмеялись, разошлись, для этого и существует форум

 
Vitaly Muzichenko:

Посмотри что было на амер-биржах в момент коронавируса, там бумаги скидывали по любой цене, а китайцы их тут-же выкупали, имея на данный момент самые большие доли. И это была спланированная акция, заставить кого-то с чем-то расстаться.

Индекс NASDAQ за период первой волны пандемии вырос на 70%, основных владельцев даже вызывали в конгрес для объяснений... а Вы говорите там бумаги скидывали по любой цене. где там и какие бумаги?

 
VVT:

Индекс NASDAQ за период первой волны пандемии вырос на 70%, основных владельцев даже вызывали в конгрес для объяснений... а Вы говорите там бумаги скидывали по любой цене. где там и какие бумаги?

Вы знаете как формируется индекс? Не? Почитайте.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы знаете как формируется индекс? Не? Почитайте.

Сами почитайте и на графики посмотрите, чтобы делать такие голословные заявления

 
VVT:

Сами почитайте и на графики посмотрите, чтобы делать такие голословные заявления

Не вижу смысла дальнейшего обсуждения


 

По франку я сегодня на продажу встал, но это будет небольшое движение.

Основное движение будет до 0,93500-0,93700. Поэтому смотрим точки входа.

Сразу скажу, стоп большой. И сделка по времени от недели до 2.

Соблюдайте ММ.
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Viktar DayTrader:

Почему всегда на форумах большинство меряется пиписькой?  что куда пойдет гадаете) всегда кто то будет прав а кто то нет,и эта ситуация будет меняться) Я тут смотрю кто то делает сделки и пересиживает убытки(стопы с размером в хорошее движение) ,кто то вообще без стопов по "волшебным индикаторам" ставит рынок cfd раком))) Мне нравится иногда по форумам пробежаться,посмотреть появились ли светлые головы)  Мой вам совет- не меряйтесь пиписьками- а делайте деньги.  В моем окружении давать прогнозы-это самое неблагодраное дело и вызывает как минимум иронию) Поэтому если кому то из вас улыбнется удача и вы попадете за кулисы трейдинга(по ту сторону баррикад) то прогнозирование придется вам забыть. Ну и злым людям с этой ветки(как вижу не перевелись,все зляться что не могут ни цента заработать с рынка а только сливают свои семейные сбережения)-хочу пожелать профита и успеха) ведь почему почтальоне Печкин злой был? Правильно! У него не было раньше велосипеда) Так и у вас,злюки,как появится профит,так появится и улыбка) Хорошего вечера)

Вот такой ненавязчивый пиар уважаю
 

Еврофунт продажа. Цель 0,89600

Пройдет 20 п. выставлю БУ.


[Удален]  

рано говорить про поход вниз - но на 30минутном, хочет появится сигнал, может и обмануть! если всё будет по плану, то первая цель 1882.24 - дальше будет видно. 

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на дневном графике - хорошо смотрит на уровень 1838.10

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