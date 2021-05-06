FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 7
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Картинки по заявкам. Пара еврофунт. Есть зона накопления-есть импульсный выход из нее-
есть ретест этой зоны с заходом в зону. Ждем выход из зоны и поход на юг.
Какое будет движение вниз, хочется только предположить, что до красной линии.
Но если пройдет две трети от импульсного движения-уже хорошо.
Кстати, Ева (мой первый пост на 1 стр.)сходила практически на 100% туда, куда я и спрогнозировал.
На мой взгляд гораздо более вероятно такое развитие событий:
Я не гуру. Я могу только предположить. Но время покажет.
Оставлю здесь на всякий случай:EUR/USD. Рынок нервничает – доллар растёт: убийство иранского генерала всколыхнуло валютный рынок
Буквально за сутки фундаментальный фон на валютном рынке кардинально изменился: антирисковые настроения вновь возобладали, повышая интерес к защитным инструментам. Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум, демонстрируя импульсный рост. Американская валюта также оказалась в числе бенефициаров сложившейся ситуации: индекс доллара растёт, так как гринбек традиционно пользуется спросом в периоды геополитической напряжённости.
Буквально за сутки фундаментальный фон на валютном рынке кардинально изменился: антирисковые настроения вновь возобладали, повышая интерес к защитным инструментам. Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум, демонстрируя импульсный рост. Американская валюта также оказалась в числе бенефициаров сложившейся ситуации: индекс доллара растёт, так как гринбек традиционно пользуется спросом в периоды геополитической напряжённости.
Сразу стоит отметить, что антирисковые настроения растут не только из-за убийства американскими военными иранского военачальника – последние новости из КНДР и Турции также внесли свой соответствующий вклад. Последние события затмили многие фундаментальные факторы, на которые ориентировались трейдеры пары eur/usd. Оптимизм относительно перспектив американо-китайских отношений сменился тревогой по поводу возможных ответных действий со стороны Ирана. Ведь по мнению подавляющего числа политических экспертов, иранцы в любом случае предпримут ответные шаги – вопрос только в том, насколько они будут масштабными и смертоносными. Такая нервозная обстановка оказывает давление на eur/usd, прежде всего за счёт роста американской валюты по всему рынку.
Напомню, что сегодня ночью международный аэропорт в Багдаде был подвергнут бомбардировке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции. Через несколько часов после авианалёта появилось сообщение Пентагона, согласно которому высокопоставленный иранский военачальник был ликвидирован по личному указанию президента США Дональда Трампа. Кроме генерала Сулеймани погибли ещё 8 человек, в том числе – заместитель главы проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандис. По мнению американских властей, генерал Сулеймани занимался «разработкой планов нападения на дипломатов США и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону». Кроме того, Пентагон обвинил Сулеймани в одобрении штурма американского посольства в Багдаде сторонниками военизированной группировки «Катаиб Хезболлах».
Данное нападение было совершено в последний день 2019-го года. Как отмечают многие аналитики, гибель столь высокопоставленного военного чиновника Ирана может стать поворотным моментом в отношениях Вашингтона и Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма. После этих угроз власти США отдали приказ о приведении Вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Среди экспертов нет единого мнения по поводу возможных действий со стороны Тегерана, да и вообще – к чему приведёт очередное обострение противостояния США с Ираном. Многие аналитики полагают, что иранцы атакуют американские объекты на территории Ирака. Американское командование уже направило на защиту посольства США в этой стране дополнительные силы, в том числе сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты. Также могут пострадать инфраструктурные или военные объекты (либо представители) союзников Штатов в регионе – прежде всего, речь идёт о Саудовской Аравии и Израиле.
В контексте валютного рынка важен сам факт роста геополитической напряжённости. И не только военного характера. Напомню, что в 2013 году Иран грозился блокировать Ормузский пролив (правда, тогда он не реализовал свои намерения) – и сейчас есть вероятность того, что Тегеран возобновит подобные угрозы. Нефть уже обновила многомесячные максимумы (в частности, Brent подходит к 70-долларовой отметке), оказывая соответствующее влияние на сырьевые валюты. Если «чёрное золото» продержится на данных ценовых высотах, европейская валюта получит своё «вознаграждение» (правда, через время), так как рост нефтяного рынка положительно повлияет на инфляционные процессы в еврозоне. Но всё это потом: на данный момент рынок сосредоточен на возможных ответных действиях со стороны Ирана в отношении Штатов или их союзников. Все остальные фундаментальные факторы (макроэкономического характера) отошли на второй план. Как я уже сказала выше, убийство иранского генерала – не единственная причина для беспокойства трейдеров.
Северная Корея снова заявила о себе, и, как говорится – «не с лучшей стороны» - 31 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Чуть ранее начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в «полномасштабный вооружённый конфликт». Пентагон в свою очередь заявил о готовности американской стороны ответить на возможную агрессию со стороны Северной Кореи. Фундаментальную картину дня дополнили новости из Турции. Вчера парламент этой страны одобрил отправку войск в Ливию. В принятом документе указано, что если правительство Ливии не сможет остановить продвижение повстанцев и столкновения превратятся в массовую гражданскую войну, этот конфликт затронет интересы Турции в бассейне Средиземного моря и на севере Африки.
Другими словами, Анкара приняла решение вмешаться во внутренний ливийский конфликт, который находится в активной фазе почти год. Одна сторона конфликта – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая сторона – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар. Таким образом, усиление геополитической напряжённости и дальше будет оказывать давление на пару eur/usd, за счёт усиление позиций доллара.
Я думаю, что исходя из геополитической ситуевины, на ближайшие месяцы самой лучшей стратегией на форе будет продажа в EUR/CAD. Поиск точек для входа в селл, фиксация и опять поиск для селов.
На Ближнем Востоке все только начинается и похоже начинается серьезно, ликвидацию иранского генерала вовсю сравнивают с убийством эрцгерцога Фердинанда, из-за которого первая мировая началась. Нефти уже выше ста предрекают. Из-за этого, соответственно будет укрепляться канадец. Доллар ко всем валютам тоже в такие периоды укрепляется как валюта-убежище. Евро видимо ниже 1.10 будет дрейфовать.
UsdChf
Оставлю здесь на всякий случай:EUR/USD. Рынок нервничает – доллар растёт: убийство иранского генерала всколыхнуло валютный рынок
Буквально за сутки фундаментальный фон на валютном рынке кардинально изменился: антирисковые настроения вновь возобладали, повышая интерес к защитным инструментам. Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум, демонстрируя импульсный рост. Американская валюта также оказалась в числе бенефициаров сложившейся ситуации: индекс доллара растёт, так как гринбек традиционно пользуется спросом в периоды геополитической напряжённости.
Буквально за сутки фундаментальный фон на валютном рынке кардинально изменился: антирисковые настроения вновь возобладали, повышая интерес к защитным инструментам. Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум, демонстрируя импульсный рост. Американская валюта также оказалась в числе бенефициаров сложившейся ситуации: индекс доллара растёт, так как гринбек традиционно пользуется спросом в периоды геополитической напряжённости.
Сразу стоит отметить, что антирисковые настроения растут не только из-за убийства американскими военными иранского военачальника – последние новости из КНДР и Турции также внесли свой соответствующий вклад. Последние события затмили многие фундаментальные факторы, на которые ориентировались трейдеры пары eur/usd. Оптимизм относительно перспектив американо-китайских отношений сменился тревогой по поводу возможных ответных действий со стороны Ирана. Ведь по мнению подавляющего числа политических экспертов, иранцы в любом случае предпримут ответные шаги – вопрос только в том, насколько они будут масштабными и смертоносными. Такая нервозная обстановка оказывает давление на eur/usd, прежде всего за счёт роста американской валюты по всему рынку.
Напомню, что сегодня ночью международный аэропорт в Багдаде был подвергнут бомбардировке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции. Через несколько часов после авианалёта появилось сообщение Пентагона, согласно которому высокопоставленный иранский военачальник был ликвидирован по личному указанию президента США Дональда Трампа. Кроме генерала Сулеймани погибли ещё 8 человек, в том числе – заместитель главы проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандис. По мнению американских властей, генерал Сулеймани занимался «разработкой планов нападения на дипломатов США и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону». Кроме того, Пентагон обвинил Сулеймани в одобрении штурма американского посольства в Багдаде сторонниками военизированной группировки «Катаиб Хезболлах».
Данное нападение было совершено в последний день 2019-го года. Как отмечают многие аналитики, гибель столь высокопоставленного военного чиновника Ирана может стать поворотным моментом в отношениях Вашингтона и Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма. После этих угроз власти США отдали приказ о приведении Вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Среди экспертов нет единого мнения по поводу возможных действий со стороны Тегерана, да и вообще – к чему приведёт очередное обострение противостояния США с Ираном. Многие аналитики полагают, что иранцы атакуют американские объекты на территории Ирака. Американское командование уже направило на защиту посольства США в этой стране дополнительные силы, в том числе сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты. Также могут пострадать инфраструктурные или военные объекты (либо представители) союзников Штатов в регионе – прежде всего, речь идёт о Саудовской Аравии и Израиле.
В контексте валютного рынка важен сам факт роста геополитической напряжённости. И не только военного характера. Напомню, что в 2013 году Иран грозился блокировать Ормузский пролив (правда, тогда он не реализовал свои намерения) – и сейчас есть вероятность того, что Тегеран возобновит подобные угрозы. Нефть уже обновила многомесячные максимумы (в частности, Brent подходит к 70-долларовой отметке), оказывая соответствующее влияние на сырьевые валюты. Если «чёрное золото» продержится на данных ценовых высотах, европейская валюта получит своё «вознаграждение» (правда, через время), так как рост нефтяного рынка положительно повлияет на инфляционные процессы в еврозоне. Но всё это потом: на данный момент рынок сосредоточен на возможных ответных действиях со стороны Ирана в отношении Штатов или их союзников. Все остальные фундаментальные факторы (макроэкономического характера) отошли на второй план. Как я уже сказала выше, убийство иранского генерала – не единственная причина для беспокойства трейдеров.
Северная Корея снова заявила о себе, и, как говорится – «не с лучшей стороны» - 31 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Чуть ранее начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в «полномасштабный вооружённый конфликт». Пентагон в свою очередь заявил о готовности американской стороны ответить на возможную агрессию со стороны Северной Кореи. Фундаментальную картину дня дополнили новости из Турции. Вчера парламент этой страны одобрил отправку войск в Ливию. В принятом документе указано, что если правительство Ливии не сможет остановить продвижение повстанцев и столкновения превратятся в массовую гражданскую войну, этот конфликт затронет интересы Турции в бассейне Средиземного моря и на севере Африки.
Другими словами, Анкара приняла решение вмешаться во внутренний ливийский конфликт, который находится в активной фазе почти год. Одна сторона конфликта – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая сторона – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар. Таким образом, усиление геополитической напряжённости и дальше будет оказывать давление на пару eur/usd, за счёт усиление позиций доллара.
Я думаю, что исходя из геополитической ситуевины, на ближайшие месяцы самой лучшей стратегией на форе будет продажа в EUR/CAD. Поиск точек для входа в селл, фиксация и опять поиск для селов.
На Ближнем Востоке все только начинается и похоже начинается серьезно, ликвидацию иранского генерала вовсю сравнивают с убийством эрцгерцога Фердинанда, из-за которого первая мировая началась. Нефти уже выше ста предрекают. Из-за этого, соответственно будет укрепляться канадец. Доллар ко всем валютам тоже в такие периоды укрепляется как валюта-убежище. Евро видимо ниже 1.10 будет дрейфовать.
Спасибо, занимательно)
Я не гуру. Я могу только предположить. Но время покажет.
Я думаю, что исходя из геополитической ситуевины, на ближайшие месяцы самой лучшей стратегией на форе будет продажа в EUR/CAD. Поиск точек для входа в селл, фиксация и опять поиск для селов.
На Ближнем Востоке все только начинается и похоже начинается серьезно, ликвидацию иранского генерала вовсю сравнивают с убийством эрцгерцога Фердинанда, из-за которого первая мировая началась. Нефти уже выше ста предрекают. Из-за этого, соответственно будет укрепляться канадец. Доллар ко всем валютам тоже в такие периоды укрепляется как валюта-убежище. Евро видимо ниже 1.10 будет дрейфовать.
Предполагаю, если сейчас покупать EUR/USD, то через десять лет, по 1,6 продать можно, если не выше.
Предполагаю, если сейчас покупать EUR/USD, то через десять лет,по 1,6 продать можно, если не выше.
это только если торгуешь (сиречь инвестируешь по валютным счетам) без плеча и посредников вообще. Не платишь свопов и не зависишь от причуд DC
за 10 лет рост с 1.11 до 1.6, это-ж блин почти на 50 % :-) Крутая инвест-стратегия