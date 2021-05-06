FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 136

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ALEKSANDR GADZERA:

Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.

ха ха ))

 
GhostMan:

ха ха ))

Да не, зря клевещите...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

ALEKSANDR GADZERA, 2020.03.23 09:43

GBPHPY вот так будет выглядеть (Траймфрейм День) через несколько дней график, однозначная долгая покупка!






Все верно чел нарисовал!!!

 

Мне не нравятся новости по еврозоне. 

Надеюсь дадут купить много ниже.)

 
sterva:

Мне не нравятся новости по еврозоне. 

Надеюсь дадут купить много ниже.)

Вот:


 
GhostMan:

ха ха ))

была небольшая продажа... особо не прибыльная, но была...

 
Lesorub:

Да не, зря кревещите...


Все верно чел нарисовал!!!

Очень красивая картина. 

Сильно помогла.

Если дозреет,распечатаю и повешу на стену.)

 
Lesorub:

Вот:


Может лучше EUR/GPB. ?

 
sterva:

Очень красивая картина. 

Сильно помогла.

Если дозреет,распечатаю и повешу на стену.)

Я рад...


 
sterva:

Может лучше EUR/GPB. ?

Дерзайте...


 

Евро фунт сопротивление 0,90150. Возможен отскок.

Если пробьет и закрепится ниже, то продажа.


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