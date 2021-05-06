FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 136
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Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.
ха ха ))
ха ха ))
Да не, зря клевещите...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
ALEKSANDR GADZERA, 2020.03.23 09:43
GBPHPY вот так будет выглядеть (Траймфрейм День) через несколько дней график, однозначная долгая покупка!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.03.23 12:59
А почему бы и нет?
Со стопиком на 122.101...
Все верно чел нарисовал!!!
Мне не нравятся новости по еврозоне.
Надеюсь дадут купить много ниже.)
Мне не нравятся новости по еврозоне.
Надеюсь дадут купить много ниже.)
Вот:
ха ха ))
была небольшая продажа... особо не прибыльная, но была...
Да не, зря кревещите...
Все верно чел нарисовал!!!
Очень красивая картина.
Сильно помогла.
Если дозреет,распечатаю и повешу на стену.)
Вот:
Может лучше EUR/GPB. ?
Очень красивая картина.
Сильно помогла.
Если дозреет,распечатаю и повешу на стену.)
Я рад...
Может лучше EUR/GPB. ?
Дерзайте...
Евро фунт сопротивление 0,90150. Возможен отскок.
Если пробьет и закрепится ниже, то продажа.