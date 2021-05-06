FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 144

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Почти достигли цели думаю сегодня от 1.2255 можно будет пришортить на небольшой откат...

 
Всем привет. Хорошего профита вам всем сегодня.
 
Aleksandr Yakovlev:

Честно, я не смеюсь. вообще не понятно.

что именно не понятно вам?

Та точка которую  указываю это экстремум, а будет так максимум или минимум какого-то движения сказать, можно только когда цена достигнет этой точки. И на сколько сильное будет движение тоже не просто сказать. Соответственно можно всегда входить в рынок без просадки практически. Если в двух словах то приблизительно вот так.
 
ALEKSANDR GADZERA:

что именно не понятно вам?

Вот это- все как по расписанию только в обратную сторону, был максимум значит идем вниз

Где был максимум,(на чем основано).

Почему вниз? Какие факторы указывающие на это.

 

По зернышку... 


 
ALEKSANDR GADZERA:

что именно не понятно вам?

Та точка которую  указываю это экстремум, а будет так максимум или минимум какого-то движения сказать, можно только когда цена достигнет этой точки. И на сколько сильное будет движение тоже не просто сказать. Соответственно можно всегда входить в рынок без просадки практически. Если в двух словах то приблизительно вот так.

Хорошо, вы указали точку и цена дошла до нее.Вот прям она вообще на этой точке в эту секунду,

как вы можете определить , что это минимум или максимум в данный момент времени?

Ведь цена может и не задержаться в этой точке и пройти ее даже не задерживаясь.

И при этом вы входите в сделку и может быть кто то тоже входит с вами  на вас ориентируясь.

Дайте хоть что то, хоть какое то объяснение почему ЭТА точка .

Возьмем к примеру меня, я очень часто на скринах рисую точки входа и всем все понятно и 

не просто рисую , а иногда даже говорю(пишу) почему именно здесь если будет тот или иной сценарий

развития событий с ценой.

К примеру есть Lesorub, там тоже все понятно , говорит где цели и все такое.

Кто то ориентируется по индюкам и говорит, что они показывают в моменте.

Извините мне мой французский, у вас нихера не понятно.

Объясните честному народу пожалуйста, скрин, описание, вывод и т.д. Доходчиво.

Чтоб понятно было. А так просто закидывать ветку белебердой (чем она кажется на 1 взгляд)

и скорее не мне одному так кажется, нет смысла. Так как вас просто не будут читать и просто пропускать ваши посты.

Посмотрите к примеру мой пост 1427,где я собирался докупиться от 132,300. Цена прошла

более 100 п. от точки входа. Все там расписано и разжовано.

 
Aleksandr Yakovlev:

Хорошо, вы указали точку и цена дошла до нее.Вот прям она вообще на этой точке в эту секунду,

как вы можете определить , что это минимум или максимум в данный момент времени?

Ведь цена может и не задержаться в этой точке и пройти ее даже не задерживаясь.


ту точку которою я даю там цена выше не пойдет +-1 бар если на м5 это не принципиально. т.е. там будет минимум или максиму, полный разворот тренда не смотря на то что цена стремительно в точки разворота идет вниз или вверх, если до точки цена шла вверх несколько баров.

вот сейчас GBPUSD до точки цена шла вверх, значит в этом баре по завершению или почти по завершению бара продаем мощно. и все. 


 
ALEKSANDR GADZERA:

ту точку которою я даю там цена выше не пойдет +-1 бар если на м5 это не принцыпиально. .т.е. там будет минимум или максиму, полный разворот тренда не смотря на то что цена стремительно в точки разворота идет вниз или вверх, если до точки цена шла вверх несколько баров.

вот сейчас GBPUSD до точки цена шла вверх значим в этом баре по завершению или почти по завершению бара продаем мощно. и все. 


Так а ТОЧКУ то берем от куда? С потолка?

И фунт скорее всего вверх пойдет. (Сигналов по фунту пока не даю)

 
Aleksandr Yakovlev:

Так как вас просто не будут читать и просто пропускать ваши посты.


У вас прогнозы 80-90% как вы говорите, вы указываете на тренд который и так уже идет. А у меня 100% верных разворотов трендов, при который ваши все индикаторы не показывают этого и никогда не покажут, в разрез с ним нужно открывать позицию совершенно в другую сторону, не в ту что показывает ваш индикатор. Поэтому я не думаю, это такие прогнозы будут пропускать. хотябы взять вот этот один. если вы посмотрите то тут был максимум всего движения вверх. 

соответственно вот тут надо продавать, хотя все трейдеры и индикаторы этого бы никогда не сказали

Ну и соответственно после:


 
Aleksandr Yakovlev:

Так а ТОЧКУ то берем от куда? С потолка?

Её я сам выставляю по своему методу.

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