FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 144
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vasiliy Vilkov, 2020.03.25 19:18
Мне кажется самая перспективная пара для покупки GBP/USD
Всем привет)
Почти достигли цели думаю сегодня от 1.2255 можно будет пришортить на небольшой откат...
Честно, я не смеюсь. вообще не понятно.
что именно не понятно вам?Та точка которую указываю это экстремум, а будет так максимум или минимум какого-то движения сказать, можно только когда цена достигнет этой точки. И на сколько сильное будет движение тоже не просто сказать. Соответственно можно всегда входить в рынок без просадки практически. Если в двух словах то приблизительно вот так.
что именно не понятно вам?
Вот это- все как по расписанию только в обратную сторону, был максимум значит идем вниз
Где был максимум,(на чем основано).
Почему вниз? Какие факторы указывающие на это.
По зернышку...
что именно не понятно вам?Та точка которую указываю это экстремум, а будет так максимум или минимум какого-то движения сказать, можно только когда цена достигнет этой точки. И на сколько сильное будет движение тоже не просто сказать. Соответственно можно всегда входить в рынок без просадки практически. Если в двух словах то приблизительно вот так.
Хорошо, вы указали точку и цена дошла до нее.Вот прям она вообще на этой точке в эту секунду,
как вы можете определить , что это минимум или максимум в данный момент времени?
Ведь цена может и не задержаться в этой точке и пройти ее даже не задерживаясь.
И при этом вы входите в сделку и может быть кто то тоже входит с вами на вас ориентируясь.
Дайте хоть что то, хоть какое то объяснение почему ЭТА точка .
Возьмем к примеру меня, я очень часто на скринах рисую точки входа и всем все понятно и
не просто рисую , а иногда даже говорю(пишу) почему именно здесь если будет тот или иной сценарий
развития событий с ценой.
К примеру есть Lesorub, там тоже все понятно , говорит где цели и все такое.
Кто то ориентируется по индюкам и говорит, что они показывают в моменте.
Извините мне мой французский, у вас нихера не понятно.
Объясните честному народу пожалуйста, скрин, описание, вывод и т.д. Доходчиво.
Чтоб понятно было. А так просто закидывать ветку белебердой (чем она кажется на 1 взгляд)
и скорее не мне одному так кажется, нет смысла. Так как вас просто не будут читать и просто пропускать ваши посты.
Посмотрите к примеру мой пост 1427,где я собирался докупиться от 132,300. Цена прошла
более 100 п. от точки входа. Все там расписано и разжовано.
Хорошо, вы указали точку и цена дошла до нее.Вот прям она вообще на этой точке в эту секунду,
как вы можете определить , что это минимум или максимум в данный момент времени?
Ведь цена может и не задержаться в этой точке и пройти ее даже не задерживаясь.
ту точку которою я даю там цена выше не пойдет +-1 бар если на м5 это не принципиально. т.е. там будет минимум или максиму, полный разворот тренда не смотря на то что цена стремительно в точки разворота идет вниз или вверх, если до точки цена шла вверх несколько баров.
вот сейчас GBPUSD до точки цена шла вверх, значит в этом баре по завершению или почти по завершению бара продаем мощно. и все.
ту точку которою я даю там цена выше не пойдет +-1 бар если на м5 это не принцыпиально. .т.е. там будет минимум или максиму, полный разворот тренда не смотря на то что цена стремительно в точки разворота идет вниз или вверх, если до точки цена шла вверх несколько баров.
вот сейчас GBPUSD до точки цена шла вверх значим в этом баре по завершению или почти по завершению бара продаем мощно. и все.
Так а ТОЧКУ то берем от куда? С потолка?
И фунт скорее всего вверх пойдет. (Сигналов по фунту пока не даю)
Так как вас просто не будут читать и просто пропускать ваши посты.
У вас прогнозы 80-90% как вы говорите, вы указываете на тренд который и так уже идет. А у меня 100% верных разворотов трендов, при который ваши все индикаторы не показывают этого и никогда не покажут, в разрез с ним нужно открывать позицию совершенно в другую сторону, не в ту что показывает ваш индикатор. Поэтому я не думаю, это такие прогнозы будут пропускать. хотябы взять вот этот один. если вы посмотрите то тут был максимум всего движения вверх.
соответственно вот тут надо продавать, хотя все трейдеры и индикаторы этого бы никогда не сказали
Ну и соответственно после:
Так а ТОЧКУ то берем от куда? С потолка?
Её я сам выставляю по своему методу.