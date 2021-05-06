FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 385

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от 1.17279 до "P" хочет дойти а потом вниз 
Файлы:
EURUSDM30_1.17279.png  59 kb
 
SanAlex:
от 1.17279 до "P" хочет дойти а потом вниз 

Привет. Долго осталось до миллиона?

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Долго осталось до миллиона?

Вчера можно было набрать эту сумму - эксперта настроил немного не так - закрыл по заданной прибыли, не просчитал я лоты открытые - можно было и больше миллиона хапнуть 

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет Лесоруб. Давно тебя видно не было.

Я уж говорю тут всем, что ева вниз долго пойдет, а мне не верят.

Может тебе поверят)))

Привет!

Об этом стало известно еще в Марте месяце:


 

А миллион можно добрать на Ауди:


И пунктов 50 здесь:


Зашел перед новостями:


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Lesorub:

А миллион можно добрать на Ауди:


И пунктов 50 здесь:


Да! интересная пара - сейчас обдумаю 

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на данный момент - идёт какой то перелом на графике AUDUSDH2

Файлы:
AUDUSDDaily.png  45 kb
AUDUSDH2.png  64 kb
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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Долго осталось до миллиона?

упущенная прибыль 2500 points общей лот составлял 1.20 

Файлы:
XAUUSDM30_points.png  25 kb
 
SanAlex:

упущенная прибыль 2500 points общей лот составлял 1.20 

За упущения уши крутить надо таким советчикам )

 

Рублец, молодец, пошли слухи, что активно конвертируют ЦБ и еще кто-то, покрывают дефицит бюджета


 
SanAlex:
от 1.17279 до "P" хочет дойти а потом вниз 

насчет низов, это под вопросом, перед рывком вверх остался последний уровень сопротивления 1.17697, и потом впереди только небо


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