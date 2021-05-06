FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 385
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от 1.17279 до "P" хочет дойти а потом вниз
Привет. Долго осталось до миллиона?
Привет. Долго осталось до миллиона?
Вчера можно было набрать эту сумму - эксперта настроил немного не так - закрыл по заданной прибыли, не просчитал я лоты открытые - можно было и больше миллиона хапнуть
Привет Лесоруб. Давно тебя видно не было.
Я уж говорю тут всем, что ева вниз долго пойдет, а мне не верят.
Может тебе поверят)))
Привет!
Об этом стало известно еще в Марте месяце:
А миллион можно добрать на Ауди:
И пунктов 50 здесь:
Зашел перед новостями:
А миллион можно добрать на Ауди:
И пунктов 50 здесь:
Да! интересная пара - сейчас обдумаю
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на данный момент - идёт какой то перелом на графике AUDUSDH2
Привет. Долго осталось до миллиона?
упущенная прибыль 2500 points общей лот составлял 1.20
упущенная прибыль 2500 points общей лот составлял 1.20
За упущения уши крутить надо таким советчикам )
Рублец, молодец, пошли слухи, что активно конвертируют ЦБ и еще кто-то, покрывают дефицит бюджета
от 1.17279 до "P" хочет дойти а потом вниз
насчет низов, это под вопросом, перед рывком вверх остался последний уровень сопротивления 1.17697, и потом впереди только небо