FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 651
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BRNWeekly 62.97
Всем привет.
Это на завтра.
нда...
движуха ни о чем
Хватит мямлить, пора действовать!
Хватит мямлить, пора действовать!
есть!
Ни капли пощады!
хотел первый вход сделать от Pivot линии в buy (как раз где сейчас синяя линия)
- начал проверять утром, как мой эксперт по этой паре открывает позиции, не мог открыть (открыл с пятой попытки с лотом 0.5 - меньше оказывается нельзя)
- ну и пошло поехало, ошибка за ошибкой.
Долбим рынка кремень...
хотел первый вход сделать от Pivot линии в buy (как раз где сейчас синяя линия)
- начал проверять утром, как мой эксперт по этой паре открывает позиции, не мог открыть (открыл с пятой попытки с лотом 0.5 - меньше оказывается нельзя)
- ну и пошло поехало, ошибка за ошибкой.
- ну и пошло поехало, ошибка за ошибкой.
Да ещё и своп - мне кажется, за придельный.
- ну и пошло поехало, ошибка за ошибкой.
Да ещё и своп - мне кажется, за придельный.
своп весьма оригинально выглядит на фоне профита
Вы издеваетесь над Форексом?
Пока Новогодние туда сюда - на заборе сижу. Опять занялся писательством роботов. Есть интересные идеи... писнуть, для проверить по истории...
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На фунте интересное противоборство наблюдается - мишек налипло выше крыши, на что указывает отрицательная дельта объёмов,
однако правило линейной графики, что "Горизонты более склонны к пробою" (а горизонт видно на периоде MN) говорит покупать предпочтительнее.
Весьма интересно, что же в итоге перевесит - вынесут вперёд ногами всех мишек, или таки отвалится фунт от горизонта - и ура, Объёмы победили, на радость поклонников Объёмов впереди планеты всей...
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Теоретически - Объёмы должны двигать рынок (на что и упирают поклонники анализа и работы по Объёмам), однако с другой стороны, по "Закону подлости", крупняку вынести такое кол-во мишек - выглядит разумно - ибо поиначе становится непонятным, откуда они тогда пополнят свои мешки денег, как не от кучи мелких трейдунов (в данном случае мишек на фунте) ?
Исходя из последнего предположения, имею подозрение, что будет северный шпиль, за стопами мишек (а это максимум пунктов 50 полновесных за макушкой),
после которого логично будет выглядеть, если не разворот, то глубокий, и как вариант, лавинообразный откат.
Кстати, на евро картинка по объёмам не сильно отличается, лишь более сглажена...
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История покажет, однако...