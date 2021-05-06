FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 185
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НюНю
Яковлев что НюНю, если бездарные не срывайтесь на других пожалуйста
Яковлев что НюНю, если бездарные не срывайтесь на других пожалуйста
Я не срывался, а просто общался.
Счастливо.
Я не срывался, а просто общался.
Счастливо.
и Вам не хварать...
Малость фунт ену продал.
USDJPY должен сформироваться максимум в течении 20 мин примерно и потом вниз
Малость фунт ену продал.
ну это врядли) хотя сигнал есть, но Н4 сильнее должен быть.
Совсем немного еву продал.
От 1,08300 будет у меня покупка на сформированный сигнал. Цель в районе 1,11300 ( это первая),
Вторая цель в районе 1,14500
Жду развития событий. Но может так получиться, что может не дойти до лимитника.
По фунт ене сделки закрыты .
По еврофунту также закрыты все сделки
По еве разделил ордер на 2 позиции
Золотишко продал. Надо еще долить сделку как на скрине показал.. Цель в районе 1350-1300