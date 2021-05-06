FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 185

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Ну свезло, Хоть в 0 закроешься)))
 
Aleksandr Yakovlev:

НюНю

Яковлев что НюНю, если бездарные не срывайтесь на других пожалуйста


 
ALEKSANDR GADZERA:

Яковлев что НюНю, если бездарные не срывайтесь на других пожалуйста


Я не срывался, а просто общался.

Счастливо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не срывался, а просто общался.

Счастливо.

и Вам не хварать...

 

Малость фунт ену продал.


 

USDJPY должен сформироваться максимум в течении 20 мин примерно и потом вниз


 
Aleksandr Yakovlev:

Малость фунт ену продал.


ну это врядли) хотя сигнал есть, но Н4 сильнее должен быть.

 

Совсем немного еву продал.

От 1,08300 будет у меня покупка на сформированный сигнал. Цель в районе 1,11300 ( это первая),

Вторая цель в районе 1,14500


 

Жду развития событий. Но может так получиться, что может не дойти до лимитника.

По фунт ене сделки закрыты .

По еврофунту также закрыты все сделки

По еве разделил ордер на 2 позиции


 

Золотишко продал. Надо еще долить сделку как на скрине показал.. Цель в районе 1350-1300


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