FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 262

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MakarFX:
Я лимитником зашел по 1706

кажись, меня опять - не возьмут собою. зря я вчера вышел - у меня тоже где-то в районе 1704 было  

 
Alexsandr San:

кажись, меня опять - не возьмут собою. зря я вчера вышел - у меня тоже где-то в районе 1704 было  

Если вчерашний минимум пробьет, то я буду доливаться.
 

Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз


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MakarFX:

Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз


а я, ждал красной точки, с ней, как то спокойней.

XAUUSDH2  XAUUSDH26теперь и зелёная на подходе  

--------------------------

В вагон залез - теперь бы, сесть и престегнутся 

 

GBPUSD 15M

Всем спасибо, кто заработал =)

 
Кто нибудь ФУЙ смотрит?
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Alexsandr San:

а я, ждал красной точки, с ней, как то спокойней.

  теперь и зелёная на подходе  

--------------------------

В вагон залез - теперь бы, сесть и престегнутся 

Медленный оказался, пассажирский - выпрыгнул, подожду скоростной  
 
MakarFX:
Кто нибудь ФУЙ смотрит?

Ловите!   


 
Lesorub:

Ловите!   

Спасибо, а то я начал теряться.

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