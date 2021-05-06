FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 262
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Я лимитником зашел по 1706
кажись, меня опять - не возьмут собою. зря я вчера вышел - у меня тоже где-то в районе 1704 было
кажись, меня опять - не возьмут собою. зря я вчера вышел - у меня тоже где-то в районе 1704 было
Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.05.05 08:07
Не хотят шевелиться...
поищем еще что нить...
Вот...
Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз
а я, ждал красной точки, с ней, как то спокойней.
теперь и зелёная на подходе
--------------------------
В вагон залез - теперь бы, сесть и престегнутся
GBPUSD 15M
а я, ждал красной точки, с ней, как то спокойней.
теперь и зелёная на подходе
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В вагон залез - теперь бы, сесть и престегнутся
Кто нибудь ФУЙ смотрит?
Ловите!
Ловите!
Спасибо, а то я начал теряться.