FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 76
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Много таких тут пробегало. Даже молекул не осталось...
Много таких тут пробегало. Даже молекул не осталось...
Прекрасно! А если что-то пойдет не так, то "раны небольшой"! Ты мне про индюк ответишь? Или это большой секрет? Я успел скачать твой ехе файл. Он что-нибудь еще может, кроме того, чтобы показывать текущий своп? Например, просигналить, что своп изменился на 2 пип, и теперь весит 14 пип.
Прекрасно! А если что-то пойдет не так,то "раны небольшой"!
А чем мы еще рискуем, кроме СВОИХ кровных ???
Здесь и лебеди бывают и КУКЛы промышляют...
На то оно и кидалово!
Если нужен нормальный профит, пишите, я дам его...
Первое, он не мой. Его давал как - то Сергей (Север).
А если Вы его действительно скачали, то могли заметить, что два дня назад изменился своп на положительный для селл на фунте на одном из ДЦ.
При этом на чарте висит окошко до момента его закрытия руками с этой информацией!
Я ответил про индюк??? (то же самое и у вас в ЛС от того дня, когда вопрос был задан).
А я уже подумал, что у меня чернила бесцветные. Оказалось за спамом в лк не заметил ответ. Приношу извинения. Спасибо и Сергею, который Север!
А я уже подумал, что у меня чернила бесцветные. Оказалось за спамом в лк не заметил ответ. Приношу извинения. Спасибо и Сергею, который Север!
Ладно, проехали. Это мелочи!
Теперь по делу...
Смотрим кросс GBPAUD. Предлагается к рассмотрению прибыль в 230 п.!
Просто, заходите в 1 % от депо и все в ажуре!!! Лот, естественно, дробный. Забираем весь возможный загон!
Мля, как много недорослей завелось.
Почитать топик, не судьба...
Мля, как много недорослей завелось.
Почитать топик, не судьба...