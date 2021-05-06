FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 164

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Vitaliy Maznev:

ломиться аж трескается. сколько еще баров до разворота, мастер? :)

вот так мастер говорит, первый разворот был небольшой, но был... нам бы побольше. В любом случаем будет так, нравится вам или нет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

уже

да? в вас погибает проповедник. вот бы где вы имели признание и успех. моя бабуля (соседка) начиталась ваших прогнозов и запродалась на 80 пунктов ниже текущей цены. причем на всю катушку. сказала проклянет. :)

вы еще учитывайте, что если новости по США будут хуже прогнозов, то можем подняться по фунту выше 1.26. если не сегодня, то завтра. причем этот уровень исходит не только из новостей, но по всем техническим канонам. вот от 1.26-1.27, можно посмотреть откат. не могли бы вы опубликовать развернуто ваши идеи? на каких основаниях вы видите разворот фунта здесь?

 
Vitaliy Maznev:

да? в вас погибает проповедник. вот бы где вы имели признание и успех. моя бабуля (соседка) начиталась ваших прогнозов и запродалась на 80 пунктов ниже текущей цены. причем на всю катушку. сказала проклянет. :)

вы еще учитывайте, что если новости по США будут хуже прогнозов, то можем подняться по фунту выше 1.26. если не сегодня, то завтра. причем этот уровень исходит не только из новостей, но по всем техническим канонам. вот от 1.26-1.27, можно посмотреть откат. не могли бы вы опубликовать развернуто ваши идеи? на каких основаниях вы видите разворот фунта здесь?

Новости не влияют на это, они влияют только на скорость движения цен, на развороты тренда не влияет ничего это ошибочное мнение что новость может развернуть тренд, Бабуле привет, пусть не проклинает никого, это не очень хорошо))), по полной надо было продавать в тот момент когда я говорил и ставить SL, но думаю пойдет вниз

 
ALEKSANDR GADZERA:

Новости не влияют на это

Разумеется. Могу я поинтересоваться, успел ли мастер снять свои шорты до новостей? :)

 

и фунт все никак вниз не торопится и ена то вниз поперла вместо верха.

Караул, что делать?)))

И 100% прогнозы валятся в тар тарары.

де песочек поглубже...

 
Vitaliy Maznev:

Разумеется. Могу я поинтересоваться, успел ли мастер снять свои шорты до новостей? :)

Нет зачем, я стою до сек пор , ждём до первой звёзды 
 
Aleksandr Yakovlev:

и фунт все никак вниз не торопится и ена то вниз поперла вместо верха.

Караул, что делать?)))

И 100% прогнозы валятся в тар тарары.

де песочек поглубже...

Чьи прогнозы ?))) пока рано паниковать, не переживайте.
 
Aleksandr Yakovlev:

и фунт все никак вниз не торопится и ена то вниз поперла вместо верха.

Караул, что делать?)))

И 100% прогнозы валятся в тар тарары.

де песочек поглубже...

Позвольте не согласиться. Мои прогнозы снайперски точны. Особенно в паре EURUSD. Поэтому у меня всегда хорошее настроение. 
Правда из-за неопределенности с usd и с eur я перешёл на другую пару.
Фунт вниз не торопится, потому что он готовится к долгосрочному росту. После текущего вала, в долгосрочной перспективе, Британа ждёт рост.
 
Vitaliy Maznev:

да? в вас погибает проповедник. вот бы где вы имели признание и успех. моя бабуля (соседка) начиталась ваших прогнозов и запродалась на 80 пунктов ниже текущей цены. причем на всю катушку. сказала проклянет. :)

вы еще учитывайте, что если новости по США будут хуже прогнозов, то можем подняться по фунту выше 1.26. если не сегодня, то завтра. причем этот уровень исходит не только из новостей, но по всем техническим канонам. вот от 1.26-1.27, можно посмотреть откат. не могли бы вы опубликовать развернуто ваши идеи? на каких основаниях вы видите разворот фунта здесь?

Закрывайте в плюсе небольшом, если боитесь стоять в sell 
 
Maksim Dlugoborskiy:
Позвольте не согласиться. Мои прогнозы снайперски точны. Особенно в паре EURUSD. Поэтому у меня всегда хорошее настроение. 
Правда из-за неопределенности с usd и с eur я перешёл на другую пару.
Фунт вниз не торопится, потому что он готовится к долгосрочному росту. После текущего вала, в долгосрочной перспективе, Британа ждёт рост.

Чуть попозже мы об этом поговорим... 

В денежном выражении!

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