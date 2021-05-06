FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 179
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Еврофунт, сигнал на покупку.
Пока продажи предпочтительнее.
Даже если отрастёт - надо продавать.
Причём в долгосрок.
Редко на Рынке формируются перекосы в экономиках, где просматривается возможность для гарантированных движений.
Пара EURGBP сильно волатильна. Но вполне предсказуема.
После выхода Британии из ЕС, Банк Англии потеряет зависимость от Брюсселя.
А Европе ещё только предстоит пережить потрясения.
Вот на этом фундаменте и нужно строить стратегию.
Ну а как трейдеры поведут себя при движении пары на Север, зависит успешная тактика.
Для входа на южное направление нужно использовать теханализ и осцилляторы.
В добрый путь.
Пока продажи предпочтительнее.
Даже если отрастёт - надо продавать.
Причём в долгосрок.
Редко на Рынке формируются перекосы в экономиках, где просматривается возможность для гарантированных движений.
Пара EURGBP сильно волатильна. Но вполне предсказуема.
После выхода Британии из ЕС, Банк Англии потеряет зависимость от Брюсселя.
А Европе ещё только предстоит пережить потрясения.
Вот на этом фундаменте и нужно строить стратегию.
Ну а как трейдеры поведут себя при движении пары на Север, зависит успешная тактика.
Для входа на южное направление нужно использовать теханализ и осцилляторы.
В добрый путь.
Спасибо за совет и профита вам)
USDJPY, через 2-3 бара возможно цена выше может уйти и потом обратно в sell. но не факт, возможно спокойно вниз пойдем
Вы хотя бы, один Индикатор на График киньте, а то, ваши прогнозы - очень сомнительные
точка была маленькая, сейчас разворот, ловите. Я не пользуюсь индикаторами
точка была маленькая, сейчас разворот, ловите. Я не пользуюсь индикаторами
не рановато вниз?
не рановато вниз?
нет не рановато. Крайний checkpoint вот тут, возможно так и не будет.
не рановато вниз?
вот так приблизительно (корректировка) на М5
вот так приблизительно (корректировка)
Как то так)))