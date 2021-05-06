FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 179

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В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
  • 2020.04.06
  • Редакция Lenta.ru
  • lenta.ru
Для проверки устойчивости системообразующих предприятий власти России разработали два стресс-сценария развития экономического кризиса. В худшем из них они приготовились к карантинным мерам до сентября, нефти по десять долларов за баррель вплоть до третьего квартала года и курсу доллара в 89 рублей во втором квартале. Об этом со ссылкой на...
 
Нефть идет вниз на 11 долларов а затем очень быстро пойдет на 72 доллара.Курс рубль/доллар идет вниз на 50, и потом отскок вверх на 120.
 
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт, сигнал на покупку.


Пока продажи предпочтительнее.
Даже если отрастёт - надо продавать.
Причём в долгосрок.
Редко на Рынке формируются перекосы в экономиках, где просматривается возможность для гарантированных движений.
Пара EURGBP сильно волатильна. Но вполне предсказуема.
После выхода Британии из ЕС, Банк Англии потеряет зависимость от Брюсселя.
А Европе ещё только предстоит пережить потрясения.
Вот на этом фундаменте и нужно строить стратегию.
Ну а как трейдеры поведут себя при движении пары на Север, зависит успешная тактика.
Для входа на южное направление нужно использовать теханализ и осцилляторы. 
В добрый путь.

eurgbp_sell_maxim dlugoborskiy_forex master

 
Maksim Dlugoborskiy:

Пока продажи предпочтительнее.
Даже если отрастёт - надо продавать.
Причём в долгосрок.
Редко на Рынке формируются перекосы в экономиках, где просматривается возможность для гарантированных движений.
Пара EURGBP сильно волатильна. Но вполне предсказуема.
После выхода Британии из ЕС, Банк Англии потеряет зависимость от Брюсселя.
А Европе ещё только предстоит пережить потрясения.
Вот на этом фундаменте и нужно строить стратегию.
Ну а как трейдеры поведут себя при движении пары на Север, зависит успешная тактика.
Для входа на южное направление нужно использовать теханализ и осцилляторы. 
В добрый путь.


Спасибо за совет и профита вам)

 

USDJPY, через 2-3 бара возможно цена выше может уйти и потом обратно в sell. но не факт, возможно спокойно вниз пойдем


 
Alexsandr San:

Вы хотя бы, один Индикатор на График киньте, а то, ваши прогнозы - очень сомнительные

 

точка была маленькая, сейчас разворот, ловите. Я не пользуюсь индикаторами

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

точка была маленькая, сейчас разворот, ловите. Я не пользуюсь индикаторами

не рановато вниз? 

USDJPYH1ь

 
Alexsandr San:

не рановато вниз? 


нет не рановато. Крайний checkpoint вот тут, возможно так и не будет.


 
Alexsandr San:

не рановато вниз? 


вот так приблизительно (корректировка) на М5


 
ALEKSANDR GADZERA:

вот так приблизительно (корректировка)



Как то так)))

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