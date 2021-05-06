FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 589
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золото сегодня хочет сюда 1844.34
Да уж...
Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:
уххх
Про евро
Привет. Должен быть тест зоны накопления. Цели немного выше чем у тебя указаны. Так же есть цель внизу.
Правда я уже в продажах стою)))
USDX не до упал, EURUSD не до поднялось, противоречия, зачем лезть в отскоки?)
Хорошая поддержка, по фунту, внутри-дневная
золото сегодня хочет сюда 1844.34
Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)
Золото, запнулось о Зеркальный уровень 1830.98
Китайский юань завис в канале
евро, 1.20838, последний рубеж для быков(на сегодня)
Серебро, пока в канале, между 24.377 и 23.521
Ауди, боле-менее мощная поддержка 0,7272