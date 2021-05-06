FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 589

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золото сегодня хочет сюда 1844.34

XAUUSDH1 1844.34

Файлы:
XAUUSDH2.png  44 kb
 
Lesorub:

Да уж...

Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:


уххх

Про евро


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Должен быть тест зоны накопления. Цели немного выше чем у тебя указаны. Так же есть цель внизу.

Правда я уже в продажах стою)))

USDX не до упал, EURUSD не до поднялось, противоречия, зачем лезть в отскоки?)

 

Хорошая поддержка, по фунту, внутри-дневная


 
SanAlex:

золото сегодня хочет сюда 1844.34

Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)

 

Золото, запнулось о Зеркальный уровень 1830.98


 

Китайский юань завис в канале


 

евро, 1.20838, последний рубеж для быков(на сегодня)


 

Серебро, пока в канале, между 24.377 и 23.521


 

Ауди, боле-менее мощная поддержка 0,7272

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