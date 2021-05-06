FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 594
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Всем привет. У меня по ауди сигнал на продажу.
По этой паре аналогично.
Фунт вроде как готов к цели 1.32883
Фунт вроде как готов к цели 1.32883
Как то так.
Как то так.
как обычно - нельзя наверное прогнозы афишировать, начинают цену гонять туда сюда, сносить стопы.
как обычно - нельзя наверное прогнозы афишировать, начинают цену гонять туда сюда, сносить стопы.
Да норм все. Под контролем. Движение такое ожидаемо было .
дальше можно ожидать
Можете сохранить как пособие.
по ене. Цели далеко наверху.
Можете сохранить как пособие.
Верх ещё не отработан.
Верх ещё не отработан.
Всяко бывает. Я рисовал такой скрин недавно, а пару месяцев назад говорил про верха, куда цена по еве пойдет. Там не отработанная цель.Мне не поверили.
Красный квадрат . Был выход гэпом и только через большое количество времени была отработка этой зоны.
По фунту перебит максимум этого августа но не перебит максимум августа прошлого года. Не факт что будет обнова.
Есть сигнал на продажу--пользуюсь.
Есть на недельке конечно цели 1,37 с половиной и 1,40. Но до нах ждать нет времени. Пользуюсь пока тем что есть)))