FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 41

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Nikolai Semko:
это нормальное поведение для таких каналов. Тем более на падающей нефти канадцу очень тяжело вырасти.
Так я к тому и говорю, что у Вас прогноз... радикальный, цена после такого ралли должна залечь на дно, либо коррекцию дать, а у Вас дальше наверх...
 
Ivan Butko:
Так я к тому и говорю, что у Вас прогноз... радикальный, цена после такого ралли должна залечь на дно, либо коррекцию дать, а у Вас дальше наверх...

Залечь на дно?...
Ну знаете ли ...
когда цена на нефть за месяц упала на 30%, а канадец всего меньше, чем на 3%...
Сейчас цена USDCAD может быть и замрет, собирая тех, кто ложиться на дно, выходя из длинных позиций и собирая любителей усреднятся. 
Пружина сжата и должна выстрелить против канадца.
Вопрос даже не в том вверх или вниз, а вопрос в том, насколько вверх и где следующая точка для коррекции. Её я и обозначил. А там многое зависит от нефти. 
Сразу оговорюсь, что по статистике мой прогноз около 70%, поэтому вполне возможно, что я не прав и нефть может на закате отопительного сезона вырасти. Чудеса бывают.
С рублем может быть несколько другая ситуация, т.к. до голосования в апреле очень важно показать, что рубль отвязался от нефти :)) и экономика РФ в шоколаде, поэтому будет брошено много ресурсов на это.

 

Приехали...


 
Lesorub:

Приехали...


Вот бы по канадцу еще залечь на дно

 

Еня седня в ударе...

120 п. на чупа - чупс.

 

А тут подождем мальца...


 

У КУКЛа задымилась крыша...

Весь в раздумьях, кого бы кидануть первых - бычаров или медведов...

Потому, просто наблюдаю и в плане сработать лимитками от обозначенных уровней. 

 

Теперь Фьюч на Евро:

В приоритете продажи до 1.09826 на паре... А лучше дождаться уровней и входить в обратку наверняка.

"Я так думаю..." (С)

 

И последнее... Индекс бакса:

КУКЛ нарисовал на дневках новую цель. Тут осталось до нее 25 п. Верхних долгов пока нет.

Но есть на Н4. Вероятно, погонят цену ниже.

Соответственно и Евра доделает низа и за долгами на Н4 в верх...

Тут и Луню приснится пипец (моя цель пока от него взять 300 пунктов одним ордером).


 

На Д1 по паре USDCAD сила валют по каждой вышли за границы и начинают разворачиваться. Подтверждается вариант, что пара упадёт надолго, как вещает Лесоруб. Но, до этого доллар был в глубокой яме, так что может сопротивляться. С другой стороны, канадец давно не ходил высоко.


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