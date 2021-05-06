FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это нормальное поведение для таких каналов. Тем более на падающей нефти канадцу очень тяжело вырасти.
Так я к тому и говорю, что у Вас прогноз... радикальный, цена после такого ралли должна залечь на дно, либо коррекцию дать, а у Вас дальше наверх...
Залечь на дно?...
Ну знаете ли ...
когда цена на нефть за месяц упала на 30%, а канадец всего меньше, чем на 3%...
Сейчас цена USDCAD может быть и замрет, собирая тех, кто ложиться на дно, выходя из длинных позиций и собирая любителей усреднятся.
Пружина сжата и должна выстрелить против канадца.
Вопрос даже не в том вверх или вниз, а вопрос в том, насколько вверх и где следующая точка для коррекции. Её я и обозначил. А там многое зависит от нефти.
Сразу оговорюсь, что по статистике мой прогноз около 70%, поэтому вполне возможно, что я не прав и нефть может на закате отопительного сезона вырасти. Чудеса бывают.
С рублем может быть несколько другая ситуация, т.к. до голосования в апреле очень важно показать, что рубль отвязался от нефти :)) и экономика РФ в шоколаде, поэтому будет брошено много ресурсов на это.
Приехали...
Приехали...
Вот бы по канадцу еще залечь на дно
Еня седня в ударе...
120 п. на чупа - чупс.
А тут подождем мальца...
У КУКЛа задымилась крыша...
Весь в раздумьях, кого бы кидануть первых - бычаров или медведов...
Потому, просто наблюдаю и в плане сработать лимитками от обозначенных уровней.
Теперь Фьюч на Евро:
В приоритете продажи до 1.09826 на паре... А лучше дождаться уровней и входить в обратку наверняка.
"Я так думаю..." (С)
И последнее... Индекс бакса:
КУКЛ нарисовал на дневках новую цель. Тут осталось до нее 25 п. Верхних долгов пока нет.
Но есть на Н4. Вероятно, погонят цену ниже.
Соответственно и Евра доделает низа и за долгами на Н4 в верх...
Тут и Луню приснится пипец (моя цель пока от него взять 300 пунктов одним ордером).
На Д1 по паре USDCAD сила валют по каждой вышли за границы и начинают разворачиваться. Подтверждается вариант, что пара упадёт надолго, как вещает Лесоруб. Но, до этого доллар был в глубокой яме, так что может сопротивляться. С другой стороны, канадец давно не ходил высоко.