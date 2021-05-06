FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 17
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Всем привет.
Всех с прошедшими.
Развернем индекс доллара в этом году?)
Тоже всем привет наконецто эти праздники прошли и начались серые будни)))Думаю развернем не может же он все время ползти в гору...
Народ, а что с евройеной? Странная долбёжка об уровень на D1 и H4 с затуханием. Куда-то рванёт, а куда...
UPD
Видимо вот эта новость всё решит
Народ, а что с евройеной? Странная долбёжка об уровень на D1 и H4 с затуханием. Куда-то рванёт, а куда...
UPD
Видимо вот эта новость всё решит
последнее время (и довольно давно) статистические новости не разворачивают тренды. Данные в принципе кому надо заранее известны и это уже вложено в цену.Всё что может быть заранее посчитано - посчитано, учтено и меры приняты.
Сюрпризы, то есть серьёзная волатильность и развороты бывают от "говорящих голов" - они указывают куда стаду надо идти :-)
последнее время (и довольно давно) статистические новости не разворачивают тренды. Данные в принципе кому надо заранее известны и это уже вложено в цену.Всё что может быть заранее посчитано - посчитано, учтено и меры приняты.
Сюрпризы, то есть серьёзная волатильность и развороты бывают от "говорящих голов" - они указывают куда стаду надо идти :-)
Кто зашортил сегодня евройену, поздравляю)
спасибо!
Спасибо. Терпение и труд все будет тип топ.)))
Спасибо. Терпение и труд все будет тип топ.)))
ага
только я еще не закрылся
ага
только я еще не закрылся
Мне сегодня на смену., а цена может доползти еще до 122,500, без контроля не хочется оставлять да еще в последний торговый день.
Принял решение закрыть по лучшей цене для меня на сегодня.
Но цена все равно до низа должна дойти.
Ожидаю коррекцию от 97.45 ...