FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 17

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sterva:

Всем привет.

Всех с прошедшими. 

Развернем индекс доллара в этом году?)

Тоже всем привет наконецто эти праздники прошли и начались серые будни)))

Думаю развернем не может же он все время ползти в гору...
 

Народ, а что с евройеной? Странная долбёжка об уровень на D1 и H4 с затуханием. Куда-то рванёт, а куда...

UPD

Видимо вот эта новость всё решит

14:00   EUR
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)   1,3% 1,3%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г)
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г)
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Получите значение индикатора Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) в режиме реального времени и следите за изменениями на мировом рынке.
 
Ivan Butko:

Народ, а что с евройеной? Странная долбёжка об уровень на D1 и H4 с затуханием. Куда-то рванёт, а куда...

UPD

Видимо вот эта новость всё решит

14:00   EUR
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)   1,3% 1,3%

последнее время (и довольно давно) статистические новости не разворачивают тренды. Данные в принципе кому надо заранее известны и это уже вложено в цену.Всё что может быть заранее посчитано - посчитано, учтено и меры приняты.

Сюрпризы, то есть серьёзная волатильность и развороты бывают от "говорящих голов" - они указывают куда стаду надо идти :-)

 
Maxim Kuznetsov:

последнее время (и довольно давно) статистические новости не разворачивают тренды. Данные в принципе кому надо заранее известны и это уже вложено в цену.Всё что может быть заранее посчитано - посчитано, учтено и меры приняты.

Сюрпризы, то есть серьёзная волатильность и развороты бывают от "говорящих голов" - они указывают куда стаду надо идти :-)


Понял Вас.

Сегодня вроде нет голов. Видимо, евра снова будет буксовать, а йена плестись за ней
 
Кто зашортил сегодня евройену, поздравляю)
 
Ivan Butko:
Кто зашортил сегодня евройену, поздравляю)
спасибо!
 
Renat Akhtyamov:
спасибо!

Спасибо. Терпение и труд все будет тип топ.)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо. Терпение и труд все будет тип топ.)))


ага

только я еще не закрылся

 
Renat Akhtyamov:

ага

только я еще не закрылся

Мне сегодня на смену., а цена может доползти еще до 122,500, без контроля не хочется оставлять да еще в последний торговый день.

Принял решение закрыть по лучшей цене для меня на сегодня.

Но цена все равно до низа должна дойти.

 

Ожидаю коррекцию от 97.45 ...


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