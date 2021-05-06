FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 596
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Это канал может быть и продолжение... ./
что за хитрый канал такой?
на пробой кад/йена
видали мы подъемы на демо счетах и покруче
На дэмо даже не разагреваюсь... ./
натуральный газ, ложный пробой твх
На дэмо даже не разагреваюсь... ./
вишь какой, крутой
Натуральный газ, если пройдет поддержку 2.578, дорога на Севера открывается
Основной счёт:
Копир:
1.3450 - 1.3460 эти уровни могут стать переломными, но нужно подтверждение разворота.
Хороших сем профитов... . /
Дружу. Цель правильная.
Кабель/Ауди, на Д1 зажало в узкий горизонтальный канал
что за хитрый канал такой?
Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,
можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих
цен.
Подключаешь блоки и настраиваешь.
Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,
можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих
цен.
Подключаешь блоки и настраиваешь.
А мне такую штуковину можно?