FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 596

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Rustam Galkeev:

Это канал  может быть и продолжение... ./


что за хитрый канал такой?

 

на пробой кад/йена


 
Sergey Lazarenko:

видали мы подъемы на демо счетах и покруче

На дэмо даже не разагреваюсь... ./

 

натуральный газ, ложный пробой твх

 
Rustam Galkeev:

На дэмо даже не разагреваюсь... ./

вишь какой, крутой

 

Натуральный газ, если пройдет поддержку 2.578, дорога на Севера открывается

 
Rustam Galkeev:

Основной счёт:

Копир:

1.3450 - 1.3460 эти уровни могут стать переломными, но нужно подтверждение разворота.

Хороших сем профитов... . /

Дружу. Цель правильная.

 

Кабель/Ауди, на Д1 зажало в узкий горизонтальный канал


 
Sergey Lazarenko:

что за хитрый канал такой?

Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,

можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих 

цен.

Подключаешь блоки и настраиваешь.


 
Rustam Galkeev:

Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,

можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих 

цен.

Подключаешь блоки и настраиваешь.


А мне такую штуковину можно?

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