FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 556

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ALEKSANDR GADZERA:

да убрал пока, че на минуса смотреть, в плюс выведу, включу.

всю красоту уберешь, когда выведешь в плюс)))) Главное знать что плюс неизбежен)))

 
Vitaly Muzichenko:

Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.

Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)


Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!

Если только за такой

;)

//цифровая обработка сигнала, фильтр нижних частот

//на скрине индюк даже в любимые Лесорубовы палки острым красным углом стреляет

//прекрасно их видно и они по ходу служат реально рабочим паттерном разворота

//смотрим на палки слева направо. отслеживаем алгоритм их отработки.

//и палки то по ходу из трех свеч состоят, а не из двух, с попутной отрисовкой паттерна ГиП (ну или ГиЖ, кому как угодно...)

http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html

Честно простой цифровой фильтр / Теория, измерения и расчеты / Сообщество EasyElectronics.ru
  • we.easyelectronics.ru
Вы работаете с АЦП. Получаете результаты преобразования, один за одним. И замечаете, что эти результаты «скачут». А хотелось бы, чтобы стояли, как… Ну, короче, чтобы стояли! Есть много причин, почему отсчеты АЦП могут быть нестабильны. В своей заметке я не говорю об этих причинах. Я говорю о том, как успокоить показания, получая их AS IS. И как...
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Vitaly Muzichenko:

Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.

Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)


Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!

Но зато, хоть смотрят на какой-то Индикатор. А то некоторые говорят что Индикатор это зло.

- вот обычная МА - и то, если от сигналов, половину из возможного отработает.

MovingAverages  

 
SanAlex:

Но зато, хоть смотрят на какой-то Индикатор. А то некоторые говорят что Индикатор это зло.

- вот обычная МА - и то, если от сигналов, половину из возможного отработает.

Это как ехать за рулём с закрытыми глазами и слушать навигатор: "сейчас вправо, через 50 метров налево - поворачивайте"

Не, уж лучше ехать в берушах, но при этом видеть дорогу. А смотреть "хоть что-то" ... сами понимаете.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Это как ехать за рулём с закрытыми глазами и слушать навигатор: "сейчас вправо, через 50 метров налево - поворачивайте"

Не, уж лучше ехать в берушах, но при этом видеть дорогу.

правда когда я начинал, я понятия не имел как ими пользоваться, и открывал наугад. Не поверишь, но я умудрялся подымать баланс. Итог конечно печальный слил 11 000 евро. 

(не сразу, с расстановкой в три года) - и только после, начал изучать как это всё устроено.
 
SanAlex:

правда когда я начинал, я понятия не имел как ими пользоваться, и открывал наугад. Не поверишь, но я умудрялся подымать баланс. Итог конечно печальный слил 11 000 евро. 

(не сразу, с расстановкой в три года) - и только после, начал изучать как это всё устроено.

Как это устроено, как раз ни один индикатор не покажет, а покажет сама цена на графике. Любой индикатор построен на цене, он там её усредняет, делит/умножает, в общем издевается над ней. Уж лучше смотреть на чистую цену, нежели после издевательств над ней.

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Vitaly Muzichenko:

Как это устроено, как раз ни один индикатор не покажет, а покажет сама цена на графике. Любой индикатор построен на цене, он там её усредняет, делит/умножает, в общем издевается над ней. Уж лучше смотреть на чистую цену, нежели после издевательств над ней.

Моё понятие Индикатор  это точки каких-то развязок, он запомнил это место и сравнивая с текущей ценной, определяет возможное направление.  

 
SanAlex:

Моё понятие Индикатор  это точки каких-то развязок, он запомнил это место и сравнивая с текущей ценной, определяет возможное направление.  

Ну вы их сколько уже подставили в советник, результаты впечатлили? 

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Vitaly Muzichenko:

Ну вы их сколько уже подставили в советник, результаты впечатлили? 

в советнике, я ещё не разу реально не пробовал. в тестере пробовал, вроде некоторые не плохо результат показывают. 

- а на реале, я постоянно вмешиваюсь в процесс и всё идёт насмарку. 

 
sterva:
Кто-нибудь в продает биткоин?

счас выходные и я смотрю биток

скорее всего должно произойти точно также

приличная противоположная свеча на недельном скорее всего появится, дождаться закрытия свечи и только тогда

черная тобишь

;)

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