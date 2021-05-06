FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 556
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да убрал пока, че на минуса смотреть, в плюс выведу, включу.
всю красоту уберешь, когда выведешь в плюс)))) Главное знать что плюс неизбежен)))
Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.
Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)
Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!
Если только за такой
;)
//цифровая обработка сигнала, фильтр нижних частот
//на скрине индюк даже в любимые Лесорубовы палки острым красным углом стреляет
//прекрасно их видно и они по ходу служат реально рабочим паттерном разворота
//смотрим на палки слева направо. отслеживаем алгоритм их отработки.
//и палки то по ходу из трех свеч состоят, а не из двух, с попутной отрисовкой паттерна ГиП (ну или ГиЖ, кому как угодно...)
http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html
Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.
Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)
Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!
Но зато, хоть смотрят на какой-то Индикатор. А то некоторые говорят что Индикатор это зло.
- вот обычная МА - и то, если от сигналов, половину из возможного отработает.
Но зато, хоть смотрят на какой-то Индикатор. А то некоторые говорят что Индикатор это зло.
- вот обычная МА - и то, если от сигналов, половину из возможного отработает.
Это как ехать за рулём с закрытыми глазами и слушать навигатор: "сейчас вправо, через 50 метров налево - поворачивайте"
Не, уж лучше ехать в берушах, но при этом видеть дорогу. А смотреть "хоть что-то" ... сами понимаете.
Это как ехать за рулём с закрытыми глазами и слушать навигатор: "сейчас вправо, через 50 метров налево - поворачивайте"
Не, уж лучше ехать в берушах, но при этом видеть дорогу.
правда когда я начинал, я понятия не имел как ими пользоваться, и открывал наугад. Не поверишь, но я умудрялся подымать баланс. Итог конечно печальный слил 11 000 евро.(не сразу, с расстановкой в три года) - и только после, начал изучать как это всё устроено.
правда когда я начинал, я понятия не имел как ими пользоваться, и открывал наугад. Не поверишь, но я умудрялся подымать баланс. Итог конечно печальный слил 11 000 евро.(не сразу, с расстановкой в три года) - и только после, начал изучать как это всё устроено.
Как это устроено, как раз ни один индикатор не покажет, а покажет сама цена на графике. Любой индикатор построен на цене, он там её усредняет, делит/умножает, в общем издевается над ней. Уж лучше смотреть на чистую цену, нежели после издевательств над ней.
Как это устроено, как раз ни один индикатор не покажет, а покажет сама цена на графике. Любой индикатор построен на цене, он там её усредняет, делит/умножает, в общем издевается над ней. Уж лучше смотреть на чистую цену, нежели после издевательств над ней.
Моё понятие Индикатор это точки каких-то развязок, он запомнил это место и сравнивая с текущей ценной, определяет возможное направление.
Моё понятие Индикатор это точки каких-то развязок, он запомнил это место и сравнивая с текущей ценной, определяет возможное направление.
Ну вы их сколько уже подставили в советник, результаты впечатлили?
Ну вы их сколько уже подставили в советник, результаты впечатлили?
в советнике, я ещё не разу реально не пробовал. в тестере пробовал, вроде некоторые не плохо результат показывают.
- а на реале, я постоянно вмешиваюсь в процесс и всё идёт насмарку.
Кто-нибудь в продает биткоин?
счас выходные и я смотрю биток
скорее всего должно произойти точно также
приличная противоположная свеча на недельном скорее всего появится, дождаться закрытия свечи и только тогда
черная тобишь
;)