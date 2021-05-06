FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 211

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GBPUSD  тут после закрытие этого бара цена вверх пойдет, на сколько высоко сложно сказать пока общий тренд вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Всех с праздником! всем благ!

USDJPY как обычно либо сразу вверх либо попозже.

пунктов 140 бахнется, потом и я куплю

 
Renat Akhtyamov:

пунктов 140 бахнется, потом и я куплю

Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.

соответственно ты уже продаешь

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.

Привет! только если, на дневной график смотреть - то Да! все другие периоды, показывают верх.                    USDJPYDaily

USDJPYDaily

 
Renat Akhtyamov:

соответственно ты уже продаешь

Пока еще нет. Подтверждения (сигнала) нет. Уйдет ниже 107,650-там посмотрим.

Пока купил еву. Первая возможно остановка 1,09350.


 
Renat Akhtyamov:

пунктов 140 бахнется, потом и я куплю

ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится 


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится 


Не хочу Вас обидеть! но мне кажется, пока Вас, не бомбанут - пара будет идти вниз.

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по Вашим открытым позициям, можно понять - что у Вас крупный баланс, и наверное плечо 3000 ? 

не могут, Вас взять - как то,  - Удивительно  

 

Я больше болею за красных, чем за синих)))

Первая большая цель в районе 1,11500


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится 


Вы что, закрыли позиции ? что - пара, ломанулась верх

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