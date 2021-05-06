FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 211
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GBPUSD тут после закрытие этого бара цена вверх пойдет, на сколько высоко сложно сказать пока общий тренд вниз.
Всех с праздником! всем благ!
USDJPY как обычно либо сразу вверх либо попозже.
пунктов 140 бахнется, потом и я куплю
пунктов 140 бахнется, потом и я куплю
Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.
Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.
соответственно ты уже продаешь
Привет. Как то мало сказал. Я вижу цену на 105,250, а это примерно 250п.
Привет! только если, на дневной график смотреть - то Да! все другие периоды, показывают верх. USDJPYDaily
соответственно ты уже продаешь
Пока еще нет. Подтверждения (сигнала) нет. Уйдет ниже 107,650-там посмотрим.
Пока купил еву. Первая возможно остановка 1,09350.
пунктов 140 бахнется, потом и я куплю
ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится
ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится
Не хочу Вас обидеть! но мне кажется, пока Вас, не бомбанут - пара будет идти вниз.
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по Вашим открытым позициям, можно понять - что у Вас крупный баланс, и наверное плечо 3000 ?
не могут, Вас взять - как то, - Удивительно
Я больше болею за красных, чем за синих)))
Первая большая цель в районе 1,11500
ДУмаю что после закрытия этого бара на М15 пойдет вверх, возможно уже не опустится
Вы что, закрыли позиции ? что - пара, ломанулась верх