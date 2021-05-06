FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 161
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Привет. У меня нет стратегии идти в разрез твоему видению. Но как мне видиться сейчас слишком много висит
покупателей на этой паре.нельзя исключать вариант с вытряхиванием. С импульсом вверх и большим импульсом вниз и от туда на север.
кто со мной?)
А как иначе, без вытряхивания? Организатор знает, где заработает. А с чего он заработает? Из воздуха??? Потому, заманит толпу в противоход своей цели. Ну и финал известен... Слюни, сопли. Впрочем, что мы щас и наблюдаем на мажориках. Народ ведётся, не зная, что будет кинут на деньги в большей своей массе. Что Куклу и нужно!!!
))) Это я написал, чтоб люди поняли, что может произойти и не скалились на тебя потом)))
На более меньшем ТФ немного сдвигается, ловим максимум в интервале между 9:45-10:15
))) Это я написал, чтоб люди поняли, что может произойти и не скалились на тебя потом)))
Вообщем так чтоб потом не придирались,я думаю, что максимум сформировался уже, но допускаю появление нового через 1-2 бара, возможно без закрытия
!!!! Не понимаю почему не могу добавить картинку, есть у кого такие проблемы? добавляется всегда предыдущий скрин....
GBPUSD возможно конечно что еще поднимется немного вверх, но думаю уже врядли
кто со мной?)
рано пока
отскок не закончен
рано пока
отскок не закончен
закончен) потом без просадки не войдете в рынок уже.