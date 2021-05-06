FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 161

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. У меня нет стратегии идти в разрез твоему видению. Но как мне видиться сейчас слишком много висит

покупателей на этой паре.нельзя исключать вариант с вытряхиванием. С импульсом вверх и большим импульсом вниз и от туда на север.

А как иначе, без вытряхивания? Организатор знает, где заработает. А с чего он заработает? Из воздуха??? Потому, заманит толпу в противоход своей цели. Ну и финал известен... Слюни, сопли. Впрочем, что мы щас и наблюдаем на мажориках. Народ ведётся, не зная, что будет кинут на деньги в большей своей массе. Что Куклу и нужно!!! 
 

кто со мной?)


 
Lesorub:
А как иначе, без вытряхивания? Организатор знает, где заработает. А с чего он заработает? Из воздуха??? Потому, заманит толпу в противоход своей цели. Ну и финал известен... Слюни, сопли. Впрочем, что мы щас и наблюдаем на мажориках. Народ ведётся, не зная, что будет кинут на деньги в большей своей массе. Что Куклу и нужно!!! 

))) Это я написал, чтоб люди поняли, что может произойти и не скалились на тебя потом)))

 

На более меньшем ТФ немного сдвигается, ловим максимум в интервале между 9:45-10:15  


 
Aleksandr Yakovlev:

))) Это я написал, чтоб люди поняли, что может произойти и не скалились на тебя потом)))

Да нам по барабану... Я никому не навяливаюсь. Хочу просто бабосиков. Что в этом зазорного? 


 

Вообщем так чтоб потом не придирались,я думаю, что максимум сформировался уже, но допускаю появление нового через 1-2 бара, возможно без закрытия

!!!! Не понимаю почему не могу добавить картинку, есть у кого такие проблемы? добавляется всегда предыдущий скрин....

 
Превед, спекулянты.
Всем профитов желаю.
И здоровья.
Может, кто торгует парой EURGBP?
Если да, то в каком направлении?
Какие высоты, или овраги собираетесь штурмовать? И с каких позиций выдвигаетесь?
 

GBPUSD возможно конечно что еще поднимется немного вверх, но думаю уже врядли


 
ALEKSANDR GADZERA:

кто со мной?)

рано пока

отскок не закончен

 
Renat Akhtyamov:

рано пока

отскок не закончен

закончен) потом без просадки не войдете в рынок уже.

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