FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 419
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Всем салют)
EURNZD хорошая точка на продажу, думаю лучше не будет:
Лучше купить с отката:
То же самое и на металле...
USDCAD профукали точку, если отрисуется треугольник как я нарисовал, можно будет продавать на всю котлету. либо сейчас немного
Лучше купить с отката:
То же самое и на металле...
EURNZD Не Илюха, не думаю что это хорошая затея. выход из треугольника стремительный будет. Сейчас хороший экстремум для долгосрочной продажи.
USDCAD профукали точку, если отрисуется треугольник как я нарисовал, можно будет продавать на всю котлету. либо сейчас немного
Меньше спать надо...
EURNZD Не Илюха, не думаю что это хорошая затея. выход из треугольника стремительный будет. Сейчас хороший экстремум для долгосрочной продажи.
Киви вниз пока, да:
Но, есть еще Евра!
Меньше спать надо...
Отлично, ну я думаю щас откатимся тоже затарюсь....
Отлично, ну я думаю щас откатимся тоже затарюсь....
Ену еще смотри, вчера тебе озвучивал...
Кто что думает на счет золота. (перед выборами стоит шорт крыть?)
хочет упасть к 1790.80
Кто что думает на счет золота. (перед выборами стоит шорт крыть?)