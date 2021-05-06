FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 463

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ЗОЛОТО СЕРЕБРО

Текущий бар максимум, тут вверх закончили, по закрытию бара можно продавать со стандартными условиями!!!!


 
ALEKSANDR GADZERA:

ЗОЛОТО СЕРЕБРО

Текущий бар максимум, тут вверх закончили, по закрытию бара можно продавать со стандартными условиями!!!!

Ваш вчерашний прогноз был такой же только на 4000 пунктов ниже), рост ещё не остановился

 
VVT:

Ваш вчерашний прогноз был такой же только на 4000 пунктов ниже), рост ещё не остановился

Условия если бар закрывается выше экстремума, тогда просто разворачивается. я просто показываю где заканчивается волна, всегда с точек идет сильное движение, иногда продолжается но не часто 80-90% обычный разворот. Поэтому если есть вот такое как было вчера.

1 это конец волны.

2. начало следующей. если свеча закрылась выше нашей точки, разворачиваемся


 

EURUSD  тут глобальный разворот начнется в 20:00, по закрытию Н4 и Н1 в 19:00


 
ALEKSANDR GADZERA:

Условия если бар закрывается выше экстремума, тогда просто разворачивается. я просто показываю где заканчивается волна, всегда с точек идет сильное движение, иногда продолжается но не часто 80-90% обычный разворот. Поэтому если есть вот такое как было вчера.

1 это конец волны.

2. начало следующей. если свеча закрылась выше нашей точки, разворачиваемся

Может быть это работает во время флэта, но не во время тренда)

 
VVT:

Может быть это работает во время флэта, но не во время тренда)

)))) хорошо.

Флэт глупое название треугольников

 
ALEKSANDR GADZERA:

)))) хорошо.

Флэт глупое название треугольников

Называйте как хотите, лишь бы это приносило прибыль)

 
VVT:

Называйте как хотите, лишь бы это приносило прибыль)

Если. Мы не знаем где находимся, Соответственно не сможем ничего заработать.
 
ALEKSANDR GADZERA:

ЗОЛОТО

Текущий бар максимум, тут вверх закончили, по закрытию бара можно продавать со стандартными условиями!!!!


Ну все на всю котлету можно продавать 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ну все на всю котлету можно продавать 

Я пасс

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