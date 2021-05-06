FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 520

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ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD  Мне кажется рановато



согласен, очень слабый сигнал на разворот, чисто за компанию с Кабелем

 
Sergey Lazarenko:

согласен, очень слабый сигнал на разворот, чисто за компанию с Кабелем

Сигнал хороший, просто рано... как мне кажется. если сейчас войти то просадка будет. Но если немного ниже опустится то можно и войти...

 
ALEKSANDR GADZERA:

Сигнал хороший, просто рано... как мне кажется. если сейчас войти то просадка будет. Но если немного ниже опустится то можно и войти...

сегодня понедельник, туповастый день, конечно лучше чем пятница, но пока все разовьется, замучаешься ждать, неопределенность большая

 
Sergey Lazarenko:

согласен, очень слабый сигнал на разворот, чисто за компанию с Кабелем

, если только так.


 

Кабель застрял на зеркальном уровне


 
Aleksandr Yakovlev:

, если только так.


а где у этого уровня начало? БСУ?

 
Sergey Lazarenko:

а где у этого уровня начало? БСУ?

31 июля сего года.)))

БСУ ---Что это?

И раньше.


 
Aleksandr Yakovlev:

31 июля сего года.)))

БСУ ---Что это?

ну это термины такие, БСУ - бар сформировавший уровень, БПУ - бар подтвердивший уровень, у уровневиков такой сленг, с биржи пришло, Герчик использует.

Далековато уровень, да и на Н1 цена его проскочила, ИМХо скорректировать надо


 
Sergey Lazarenko:

ну это термины такие, БСУ - бар сформировавший уровень, БПУ - бар подтвердивший уровень, у уровневиков такой сленг, с биржи пришло, Герчик использует.

Далековато уровень, да и на Н1 цена его проскочила, ИМХо скорректировать надо


Уровень это не определенная точка на графике.

Это определенная зона от которой цена отскакивает.

Все приблизительно.

Пара тройка п. выше иди ниже роли не имеют.

 
Aleksandr Yakovlev:

Уровень это не определенная точка на графике.

Это определенная зона от которой цена отскакивает.

Все приблизительно.

Пара тройка п. выше иди ниже роли не имеют.

зашибись, а мне что делать? за тобой повторять?

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