FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 233
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дождитесь 1.41750 и Можно продать
)))) нет, сейчас продадим, потом купим как корректировка закончится, зачем терять пипсы)
USDCAD идем дальше.
USDCAD ну вроде все, максимум готов.
USDCAD ну вроде все, максимум готов.
Пусть Будет так
Доползала бы до утра
А по Луню седня еще можно поработать ...
И Евра, недоделанная:
USDCAD первая коррекция была конечно не особо, будет по второй точке пробывать
Всем привет!
Всем привет!
Привет.
Доброго Дня! Господа трейдеры!
Жду с моря погоды