FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 233

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Speculator:


Дождитесь 1.41750 и Можно продать   

)))) нет, сейчас продадим, потом купим как корректировка закончится, зачем терять пипсы)

 

USDCAD идем дальше.


 

USDCAD  ну вроде все, максимум готов.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD  ну вроде все, максимум готов.


Пусть Будет так 

 

Доползала бы до утра 

 

А по Луню седня еще можно поработать ...


И Евра, недоделанная:


 

USDCAD первая коррекция была конечно не особо, будет по второй точке пробывать


 

Всем привет!


 
Lesorub:

Всем привет!


Привет.

 

Доброго Дня! Господа трейдеры!

Жду с моря погоды 

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