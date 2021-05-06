FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 357
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Еще прилетела маляська:
Всем привет. Прогноз по ауди. Вниз пойдем
И так, цена прошла 18п. (180 тиков) и половину позиции закрыл.
Остальное в БУ.
Второй прогноз по новозеландцу.
Выход из зоны накопления, следующая цель, это район 0,63800
Прогнозы больше давать не буду, пока эти не отработают в ту или иную сторону.
Прогнозы больше давать не буду
Фунт продажа.
Фунт продажа.
Еврофунт продажа. Пунктов через 20-25 часть позиции порежу
Всем привет. Канадец покупка. Через 12-15 п. переведу в БУ.
Вот еще сигнальчик. Потенциал большой.
Еврофунт закончил свое блуждание.