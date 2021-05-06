FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 357

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Еще прилетела маляська:


 

Всем привет. Прогноз по ауди. Вниз пойдем

И так, цена прошла 18п. (180 тиков) и половину позиции закрыл.

Остальное в БУ.


 

Второй прогноз по новозеландцу. 

Выход из зоны накопления, следующая цель, это район 0,63800

Прогнозы больше давать не буду, пока эти не отработают в ту или иную сторону.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Прогнозы больше давать не буду


Это радует
 

Фунт продажа.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Фунт продажа.


Леха привет, аклимался!? Наконец-то начал думать! Евро продажа, чифа бай и то, чуть опоздал, но ещё норм
 

Еврофунт продажа. Пунктов через 20-25 часть позиции порежу


 

Всем привет. Канадец покупка. Через 12-15 п. переведу в БУ.


 

Вот еще сигнальчик. Потенциал большой.


 

Еврофунт закончил свое блуждание.


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