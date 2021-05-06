FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 485

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Vladimir Baskakov:
Отдохни товарищ, в ветке один ты

ВАм прогнозы мои не нравятся или что? место для всех полно...

Вам не угодишь прогнозёры))) не понятно вообще, чем вы тут занимаетесь, ладно тусуйтесь в этой песочнице, не буду вам мешать.

 

Пост выше. Сейчас толком уровни коррекции пока невидны нужно дождаться колебания цены от текущего спада. 

Доборы пока на бай делать не буду, а вот часть от пиков срежу на 1.3225 и чутка ниже когда картина будет ясна 

/дождусь колебания верх на пипах/

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F9rSR0zImt.png  28 kb
ZkDqWBNeHd.png  11 kb
 
Rustam Galkeev:

Пост выше. Сейчас толком уровни коррекции пока невидны нужно дождаться колебания цены от текущего спада. 

Доборы пока на бай делать не буду, а вот часть от пиков срежу на 1.3225 и чутка ниже когда картина будет ясна 

/дождусь колебания верх на пипах/

вот. ждите))))) добрый на бай....


 

При дальнейшем падении рассматриваю покупки с интервалом  х/4 - тест макс дня. 

На 1.3225 и чуть ниже закрыл селл ордера и немного и добавил на бай.

На текущий момент рынок может уйти в шорт с минимальным понижение / пила /, 

ценовые уровни определить сложновато... ./

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4NwQIvv2pg.png  29 kb
 
Фунт дозревает. ) Можно отложкой снизу зайти......
 
Закрыл баи и ушёл на селл
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[Удален]  
sterva:
Фунт дозревает. ) Можно отложкой снизу зайти......

куда - сюда пойдёт 1.35966 ?

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GBPUSDDaily_1.35966.png  66 kb
 

Покажу вход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.

Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.

 
Rustam Galkeev:

Покажувход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.

Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.

ага, интересно
[Удален]  
Rustam Galkeev:

Покажу вход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.

Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.

Лучше покажи мониторинг, там все понятно и ясно
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