FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 485
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Отдохни товарищ, в ветке один ты
ВАм прогнозы мои не нравятся или что? место для всех полно...
Вам не угодишь прогнозёры))) не понятно вообще, чем вы тут занимаетесь, ладно тусуйтесь в этой песочнице, не буду вам мешать.
Пост выше. Сейчас толком уровни коррекции пока невидны нужно дождаться колебания цены от текущего спада.
Доборы пока на бай делать не буду, а вот часть от пиков срежу на 1.3225 и чутка ниже когда картина будет ясна
/дождусь колебания верх на пипах/
Пост выше. Сейчас толком уровни коррекции пока невидны нужно дождаться колебания цены от текущего спада.
Доборы пока на бай делать не буду, а вот часть от пиков срежу на 1.3225 и чутка ниже когда картина будет ясна
/дождусь колебания верх на пипах/
вот. ждите))))) добрый на бай....
При дальнейшем падении рассматриваю покупки с интервалом х/4 - тест макс дня.
На 1.3225 и чуть ниже закрыл селл ордера и немного и добавил на бай.
На текущий момент рынок может уйти в шорт с минимальным понижение / пила /,
ценовые уровни определить сложновато... ./
Фунт дозревает. ) Можно отложкой снизу зайти......
куда - сюда пойдёт 1.35966 ?
Покажу вход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.
Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.
Покажувход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.
Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.
Покажу вход на бай, пока нет модели - немного пипсов на отскоке.
Закрою селл при сигнале разворота и будет продолжения движения на бай.