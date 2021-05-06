FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 183
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Вот и рублика прикупил. Без сигнала, просто на отскок.
Ну что вы, зачем пост то удалили. Даже ответить я не успел. Давайте смотреть продажи ваши.
И скрин я ваш сохранил на 179 стр. Потом сравним. Интересно просто.
Ну что вы, зачем пост то удалили. Даже ответить я не успел. Давайте смотреть продажи ваши.
И скрин я ваш сохранил на 179 стр. Потом сравним. Интересно просто.
Я решил не вступать в дискуссию.
Хорошо, что сохранили.
Да, посмотрим.
Можете смотреть у меня в мониторинге.
Там всё есть.
Иногда я пояснения к позициям дописываю.
Я решил не вступать в дискуссию.
Ну смотрите. Как хотите. Право ваше.
Ну смотрите. Как хотите. Право ваше.
Сейчас занят.
Но я в Пятницу с вами сравнюсь.
А лучше после закрытия торгов. В Субботу или Воскресенье.
Сейчас занят.
Но я в Пятницу с вами сравнюсь.
А лучше после закрытия торгов. В Субботу или Воскресенье.
Заметано. Самому интересно.
идем в верх ?
идем в верх ?
Привет. У меня сигнал на покупку сформируется в районе 1,08200-1,08300.
Если конечно не будет импульса вниз уходящий за эти пределы.
USDJPY
GBPUSD ловим максимум и продаем