FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 183

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Вот и рублика прикупил. Без сигнала, просто на отскок.


 
Maksim Dlugoborskiy:


Ну что вы, зачем пост то удалили. Даже ответить я не успел. Давайте смотреть продажи ваши.

И скрин я ваш сохранил на 179 стр. Потом сравним. Интересно просто.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну что вы, зачем пост то удалили. Даже ответить я не успел. Давайте смотреть продажи ваши.

И скрин я ваш сохранил на 179 стр. Потом сравним. Интересно просто.

Я решил не вступать в дискуссию.
Хорошо, что сохранили.
Да, посмотрим.
Можете смотреть у меня в мониторинге.
Там всё есть.
Иногда я пояснения к позициям дописываю.

 
Maksim Dlugoborskiy:

Я решил не вступать в дискуссию.

Ну смотрите. Как хотите. Право ваше.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну смотрите. Как хотите. Право ваше.

Сейчас занят.
Но я в Пятницу с вами сравнюсь.
А лучше после закрытия торгов. В Субботу или Воскресенье.

 
Maksim Dlugoborskiy:

Сейчас занят.
Но я в Пятницу с вами сравнюсь.
А лучше после закрытия торгов. В Субботу или Воскресенье.

Заметано. Самому интересно.

 

идем в верх ?


 
Iurii Tokman:

идем в верх ?


Привет. У меня сигнал на покупку сформируется в районе 1,08200-1,08300.

Если конечно не будет импульса вниз уходящий за эти пределы.

 

USDJPY


 

GBPUSD ловим максимум и продаем


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