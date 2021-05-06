FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 184

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ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD ловим максимум и продаем


или Минимум и покупаем. принимаем решение по завершении бара. Думаю должен быть минимум, так как USDJPY должна быть продажа. посмотрим.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD ловим максимум и продаем


На 1,23340 пойман час назад уже)))

 

GBPUSD можно покупать.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD можно покупать.


Не забудь стоп поставить. далеко пойдем вниз.

 
Aleksandr Yakovlev:

На 1,23340 пойман час назад уже)))

это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет

 
ALEKSANDR GADZERA:

это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет

Нее, нижей пойдет)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет

Хмм....

 
ALEKSANDR GADZERA:

Хмм....

Извини, но ты мне напомнил сценку с кавказкой пленницы,

метания персонажа на дороге которого держат за руки))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Нее, нижей пойдет)))

Допускаю один бар погрешность


 
ALEKSANDR GADZERA:

Допускаю один бар погрешность


НюНю

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