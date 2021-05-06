FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 184
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GBPUSD ловим максимум и продаем
или Минимум и покупаем. принимаем решение по завершении бара. Думаю должен быть минимум, так как USDJPY должна быть продажа. посмотрим.
GBPUSD ловим максимум и продаем
На 1,23340 пойман час назад уже)))
GBPUSD можно покупать.
GBPUSD можно покупать.
Не забудь стоп поставить. далеко пойдем вниз.
На 1,23340 пойман час назад уже)))
это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет
это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет
Нее, нижей пойдет)))
это не Экстремум!!!, сейчас цена вышей пойдет
Хмм....
Хмм....
Извини, но ты мне напомнил сценку с кавказкой пленницы,
метания персонажа на дороге которого держат за руки))))
Нее, нижей пойдет)))
Допускаю один бар погрешность
Допускаю один бар погрешность
НюНю