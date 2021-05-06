FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 322
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И прикупил Аудей...
Ничего не думаю. Продано у меня оно давно. Жду профита...
Объемы:
я всё ещё ломаюсь, как девочка. жду выхода - синей линии из зоны .
XAUUSDM30
я всё ещё ломаюсь,как девочка. жду выхода - синей линии из зоны .
XAUUSDM30
"Ну, ломай меня..." (С)
"Ну ломай меня..." (С)
скорее всего, немного сейчас верх отскочит - сегодня думаю, хорошо вниз пойдёт
AUDUSDH2
скорее всего, немного сейчас верх отскочит - сегодня думаю, хорошо вниз пойдёт
AUDUSDH2
Аминь!!!
Аминь!!!
почему Аминь? - скорее всего Аллилуйя!!!
почему Аминь? - скорее всего Аллилуйя!!!
Аллилуйя!!!
И..., держу Кивеныша...
Прикроемся несколькими пуками...
Прикроемся несколькими пуками...
Вроде от дельты уходил.
Опять вернулся?
Рельса ведь нормально работает. Топим золотишко и сырье.
Бакс как по индексу (рельса)???