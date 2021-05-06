FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 322

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И прикупил Аудей...


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Lesorub:

Ничего не думаю. Продано у меня оно давно. Жду профита...

Объемы:


я всё ещё ломаюсь, как девочка. жду выхода - синей линии из зоны .

XAUUSDM30  XAUUSDM30

 
Alexsandr San:

я всё ещё ломаюсь,как девочка. жду выхода - синей линии из зоны .

  XAUUSDM30

"Ну, ломай меня..." (С)


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Lesorub:

"Ну ломай меня..." (С)


скорее всего, немного сейчас верх отскочит - сегодня думаю, хорошо вниз пойдёт 

AUDUSDH2  AUDUSDH2

 
Alexsandr San:

скорее всего, немного сейчас верх отскочит - сегодня думаю, хорошо вниз пойдёт 

  AUDUSDH2

Аминь!!!


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Lesorub:

Аминь!!!


почему Аминь? - скорее всего Аллилуйя!!! 

 
Alexsandr San:

почему Аминь? - скорее всего Аллилуйя!!! 

Аллилуйя!!!


 

И..., держу Кивеныша...


 

Прикроемся несколькими пуками...


 
Lesorub:

Прикроемся несколькими пуками...


Вроде от дельты уходил.

Опять вернулся?

Рельса ведь нормально работает. Топим золотишко и сырье.

Бакс как по индексу (рельса)???

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