FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 404

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Олег avtomat:

Байден не победит, это абсолютно точно.

Никакой эпидемии нет, это грандиозная обманка, предназначенная для грандиозной манипуляции.

Видимо вы более информированы. По крайней мере через десять дней будет абсолютно точно известно насколько точно ваше абсолютно точно.

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sibirqk:

Видимо вы более информированы. По крайней мере через десять дней будет абсолютно точно известно насколько точно ваше абсолютно точно.

это точно

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пятница.   23.10.2020.  01:00:00     

ну где-то так... ;)

 
Олег avtomat:

 

пятница.   23.10.2020.  01:00:00     

ну где-то так... ;)

Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30

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движение на сегодня 

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ещё одну пару, жду сегодня тут 1870.57

Файлы:
MT5.png  60 kb
MT5_gold.png  93 kb
[Удален]  
sibirqk:

Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30

похоже туда ему дорога 1.27973 к концу года 

Файлы:
EURUSDMonthly_1.27973.png  56 kb
2_EURUSDMonthly.png  59 kb
 
sibirqk:

Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30

не может..точнее может конечно но ненадолго. 

типично год закрывается под 5, максимум 6%, корпорациям надо верстать бюджеты и раздавать бонусы

- то есть финиш около 1.1666 (sic!!) 

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sibirqk:

Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30

Это тебе так хочется.

Но разворот движения обозначился явно.

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Олег avtomat:

Но разворот движения обозначился явно.

откуда вы знаете, что разворот начался ?

- может мы по разному видим график, но разворот по моему графику  ниже

Файлы:
EURUSDDaily_razvorot.png  63 kb
[Удален]  
SanAlex:

откуда вы знаете, что разворот начался ?

- может мы по разному видим график, но разворот по моему графику  ниже

Разворот ещё не начался, но уже явно обозначился, что говорит об остановке движения вверх. Поэтому и выдан сигнал Close BUY.  А вот сигнала Open SELL пока нет.

ps

начался  и  обозначился -- это не одно и то же

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