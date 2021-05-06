FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 404
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Байден не победит, это абсолютно точно.
Никакой эпидемии нет, это грандиозная обманка, предназначенная для грандиозной манипуляции.
Видимо вы более информированы. По крайней мере через десять дней будет абсолютно точно известно насколько точно ваше абсолютно точно.
Видимо вы более информированы. По крайней мере через десять дней будет абсолютно точно известно насколько точно ваше абсолютно точно.
это точно
пятница. 23.10.2020. 01:00:00
ну где-то так... ;)
пятница. 23.10.2020. 01:00:00
ну где-то так... ;)
Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30
движение на сегодня
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ещё одну пару, жду сегодня тут 1870.57
Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30
похоже туда ему дорога 1.27973 к концу года
Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30
не может..точнее может конечно но ненадолго.
типично год закрывается под 5, максимум 6%, корпорациям надо верстать бюджеты и раздавать бонусы
- то есть финиш около 1.1666 (sic!!)
Ну да, согласен, в декабре курс EUR/USD может уйти выше 1.30
Это тебе так хочется.
Но разворот движения обозначился явно.
Но разворот движения обозначился явно.
откуда вы знаете, что разворот начался ?
- может мы по разному видим график, но разворот по моему графику ниже
откуда вы знаете, что разворот начался ?
- может мы по разному видим график, но разворот по моему графику ниже
Разворот ещё не начался, но уже явно обозначился, что говорит об остановке движения вверх. Поэтому и выдан сигнал Close BUY. А вот сигнала Open SELL пока нет.
ps
начался и обозначился -- это не одно и то же