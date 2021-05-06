FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 629

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собрал из более Интересных мне Индикаторов в один код.

- так что можете попробовать - плохого не посоветую https://www.mql5.com/ru/code/32395

Trio Color
Trio Color
  • www.mql5.com
Сигнальный Индикатор
 
А вот и показали, чего Н4 были пробиты - какую то хорошую новостишку ожидали за доллар.
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Вроде всё идёт по плану - думаю должна добраться к цене  1883.93

XAUUSDH2 1883.93

 
Dikons:
А вот и показали, чего Н4 были пробиты - какую то хорошую новостишку ожидали за доллар.

Это была перекупленность, цена уже вернулась в канал)

 
SanAlex:

Вроде всё идёт по плану - думаю должна добраться к цене  1883.93

Доберётся, если в линиях не запутается)

 
Новостишку отработали - можно и обратно, в глобальное русло...
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VVT:

Доберётся, если в линиях не запутается)

лишь бы, оранжевую линию не пересекла. а так, всё для неё открыто. 

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(оранжевую на картинке не видно -(там где открылась у меня позиция))

 
VVT:   Это была перекупленность...

Это называется "Сброс лишних пассажиров", иначе в кармане толстосумов (крупняка, воротил рынка) прибавиться не от куда...

Не удивлюсь, если в нужный момент выпускают заказные новостишки, нужного им содержания, дабы скинуть налипшую толпу...

 
Dikons:

Это называется "Сброс лишних пассажиров", иначе в кармане толстосумов (крупняка, воротил рынка) прибавиться не от куда...

Не удивлюсь, если в нужный момент выпускают заказные новостишки, нужного им содержания, дабы скинуть налипшую толпу...

Ну наверное так и есть, разогнали до максимума -> продали, сбегали вниз -> купили, прибыль то с движухи а не со стояния на месте)

На максимуме индюки начинают показывать покупку и толпа покупает, а они вниз)
 
VVT:   Ну наверное...

Немного иначе вижу, не ведаю верно ли:

крупняк никогда не фиксится на полустанках - стоит от и до.

В некие моменты выпускают новостишки, против их позы - толпа отваливается - цена откатывает

 - вот тут крупняку достаточно долить - и курс продолжается в нужном ему направлении.

В результате к своей цели крупняк приходит с вагоном доливок...

Для данной схемы нужен конечно же сговор кланов - что бы не стоять друг против друга...
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