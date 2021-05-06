FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 200

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sterva:

Что вы так переживаете.? Даже если уйдете сейчас в просадку вернется.

Это ведь не один счет, чтобы вокруг него только все крутилось.

Вы вообще о чем? счёт тут причем?

 
Aleksandr Yakovlev:

А "червяк сомнений", который ты отбросил в сторону, прогрызает

себе норку вниз все глубже и глубже)))


))))) ждем. просто немного ждем. К концу дня всё понятно будет.

 
Вот червяк наглый. Так демонстративно вниз роется. Чтоб его...)))
 
ALEKSANDR GADZERA:

Вы вообще о чем? счёт тут причем?

Упс.. Я про пару.

 
sterva:

Упс.. Я про пару.

)))))

 
Aleksandr Yakovlev:
Вот червяк наглый. Так демонстративно вниз роется. Чтоб его...)))

Если вы про USDJPY то это уже дно. ниже уже просто не вариант. уже где-то тут должны развернутся.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Если вы про USDJPY то это уже дно. ниже уже просто не вариант. уже где-то тут должны развернутся.

Ладно, а я пока часть закрою и БУ выставлю)))

 

Вы как хотите а я по еврофунтику совершу продажу небольшую.


 

Да малость по канадцу продам. Через 20-30 п. буду часть позиции резать и переводить в БУ.


 
Через полчасика я потеряюсь. Буду завтра. Всем пока. Ловите профит.)))
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