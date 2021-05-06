FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 200
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Что вы так переживаете.? Даже если уйдете сейчас в просадку вернется.
Это ведь не один счет, чтобы вокруг него только все крутилось.
Вы вообще о чем? счёт тут причем?
А "червяк сомнений", который ты отбросил в сторону, прогрызает
себе норку вниз все глубже и глубже)))
))))) ждем. просто немного ждем. К концу дня всё понятно будет.
Вы вообще о чем? счёт тут причем?
Упс.. Я про пару.
Упс.. Я про пару.
)))))
Вот червяк наглый. Так демонстративно вниз роется. Чтоб его...)))
Если вы про USDJPY то это уже дно. ниже уже просто не вариант. уже где-то тут должны развернутся.
Если вы про USDJPY то это уже дно. ниже уже просто не вариант. уже где-то тут должны развернутся.
Ладно, а я пока часть закрою и БУ выставлю)))
Вы как хотите а я по еврофунтику совершу продажу небольшую.
Да малость по канадцу продам. Через 20-30 п. буду часть позиции резать и переводить в БУ.