FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 242
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USDCAD вот возможный откат с контрольной точкой разворота.
Ну или вот так. посмотрим:
Уточнения по USDCAD немного сдвигаемся
EURJPY я считаю что будет снова продажа. примерно вот так.
GBPUSD должен сформироваться минимум сегодня на Н4 по закрытию бара примерно в 15-16 по терминалу. или максимум)))
EURJPY вроде все по плану (#2412) ждем следующего бара и продаем.
Уточнения по USDCAD немного сдвигаемся
тоже все по расписанию:
до
после
EURJPY на М5 максимум будет именно в это время, можно хоть весь депозит ставить на продажу, просадки не будет.
EURJPY на М5 максимум будет именно в это время, можно хоть весь депозит ставить на продажу, просадки не будет.
Ну как-то так:
USDCAD забыл сказал, разварачиваемся.
Ну и так, до бесконечности пока step by step... от монитора не ослеп)))
У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.
Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ?