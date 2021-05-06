FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 242

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ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD вот возможный откат с контрольной точкой разворота.

Ну или вот так. посмотрим:


Уточнения по USDCAD немного сдвигаемся


 

EURJPY я считаю что  будет снова продажа. примерно вот так.


 

GBPUSD должен сформироваться минимум сегодня на Н4 по закрытию бара примерно в 15-16 по терминалу. или максимум)))


 

EURJPY вроде все по плану () ждем следующего бара и продаем.



 
ALEKSANDR GADZERA:

Уточнения по USDCAD немного сдвигаемся


тоже все по расписанию:

до

после


 

EURJPY  на М5 максимум будет именно в это время, можно хоть весь депозит ставить на продажу, просадки не будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY  на М5 максимум будет именно в это время, можно хоть весь депозит ставить на продажу, просадки не будет.


Ну как-то так:


 

USDCAD забыл сказал, разварачиваемся.


 
Ну и так, до бесконечности пока step by step... от монитора не ослеп)))
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Ну и так, до бесконечности пока step by step... от монитора не ослеп)))

У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.

Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ? 

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