FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 413

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Похоже на затишье перед бурей. Пока вроде рынки малость успокоились. Но после выборов в штатах будет большой шторм. Снова увидим большие скачки. И дядя Коля ко многим постучится в дверь.
[Удален]  

gold dvinet syuda 1916.46

gold dvinet syuda

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Изучаю Английский 

Файлы:
XAUUSDH2_1916.46.png  82 kb
 
SanAlex:

gold dvinet syuda 1916.46

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Изучаю Английский 

Немного не согласен, если Серебро вниз значит и Золото.


 

NZDUSD: Два варианта развития событий. но при любом минимум будет в 17:00.


 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD: Два варианта развития событий. но при любом минимум будет в 17:00.


Если свеча в 11:45 и в  12:00 закроется восходящей, тогда падение продолжится, если в 12:00 по закрытию будет минимум тогда пойдем немного вверх от туда. 


 

GBPNZD: Закончилось падение, немного вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPNZD: Закончилось падение, немного вверх


примерно вот так я думаю до этого места: потом вниз, так как тренд сейчас дневной только начался:


 
ALEKSANDR GADZERA:

Если свеча в 11:45 и в  12:00 закроется восходящей, тогда падение продолжится, если в 12:00 по закрытию будет минимум тогда пойдем немного вверх от туда. 


NZDUSD: Ну приблизительно так  и получилось. пошли дальше вниз...

 
Konstantin Nikitin:
Похоже на затишье перед бурей. Пока вроде рынки малость успокоились. Но после выборов в штатах будет большой шторм. Снова увидим большие скачки. И дядя Коля ко многим постучится в дверь.

Индексы уже поползли вниз, вторая серия пандемии)

 
AUDUSD Началось   пошли в штопор.


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