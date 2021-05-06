FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 413
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gold dvinet syuda 1916.46
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Изучаю Английский
gold dvinet syuda 1916.46
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Изучаю Английский
Немного не согласен, если Серебро вниз значит и Золото.
NZDUSD: Два варианта развития событий. но при любом минимум будет в 17:00.
NZDUSD: Два варианта развития событий. но при любом минимум будет в 17:00.
Если свеча в 11:45 и в 12:00 закроется восходящей, тогда падение продолжится, если в 12:00 по закрытию будет минимум тогда пойдем немного вверх от туда.
GBPNZD: Закончилось падение, немного вверх
GBPNZD: Закончилось падение, немного вверх
примерно вот так я думаю до этого места: потом вниз, так как тренд сейчас дневной только начался:
Если свеча в 11:45 и в 12:00 закроется восходящей, тогда падение продолжится, если в 12:00 по закрытию будет минимум тогда пойдем немного вверх от туда.
NZDUSD: Ну приблизительно так #4125 и получилось. пошли дальше вниз...
Похоже на затишье перед бурей. Пока вроде рынки малость успокоились. Но после выборов в штатах будет большой шторм. Снова увидим большие скачки. И дядя Коля ко многим постучится в дверь.
Индексы уже поползли вниз, вторая серия пандемии)