FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 477

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Rustam Galkeev:

Хоть один факт реал торговли за сегодня. Картинки ничего не доказывают - блуд в лучшем случае или макс так мне хочется. 

Понимаю что с финансами туго, так бывает когда долго картинками увлекаешься. ФАКТЫ С РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ТВОИХ КАРТИНОК... ./ 

А вы все мои прогнозы посмотрите, и если у вас хоть немного голова соображает, а я думаю она у вас соображает. То вам будет все понятно на каком счете я торгую. )))) избавьте меня от этих глупых разговоров пожалуйста. И давай не будем уже флудить в ветке, спасибо 
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, люди разные и менять их не стоит.

Хуже только будет))) Это просто его мнение. И он понимает рынок именно так.

Это точно )))
 
ALEKSANDR GADZERA:
 Ты же сам раньше обсирал мои прогнозы, но когда ты понял что они намного точнее твоих перестал. 

Нее, не поэтому. Просто понял, что нет смысла спорить.

Не именно с тобой, а вообще.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нее, не поэтому. Просто понял, что нет смысла спорить.

Не именно с тобой, а вообще.

Я про это же)))
 
SanAlex:

- хотя лучше прогнозировать с утра, когда все точки, распределятся по своим местам.

Это правильно, паника и эйфория успокоится, вот тогда будет видно

 
ALEKSANDR GADZERA:
А про это же)))

Фактов так и нет..., блуд да и только. Хоть скрин сделай или подучить мальца как что делается и как треугольники искать с флагами - не буду более сё и так понятно 0/

 
Rustam Galkeev:
Специально для вас торговля за одну неделю с 300-500 usd. В истории снятие есть чтобы вы уже мозги не делали совсем ) а теперь вы покажите торговлю за неделю
 

Мой прогноз. Пойдет далеко вниз. Я так вижу)))

Сигнал на продажу уже есть. Но хочется увидеть ретест еще, чтобы совершить сделку.


 
Торговый счёт ALEKSANDR GADZERA:

Такие картинки в Марките, на тесте с копировать море  - недури людей дальше в лес смеяться будут все... ./ Счёт с реальной торговли покажи или подучить? Ща скину как выглядит.

Вот так выглядит реал счёт.

 
Rustam Galkeev:

Такие картинки в Марките, на тесте с копировать море  - недури людей дальше в лес смеяться будут все... ./ Счёт с реальной торговли покажи или подучить? Ща скину как выглядит.

Идите кукурузу охраняйте ))) утомили вы 
Вот ещё За неделю соедующвозможно задвоилось что-то с телефона не удобно 
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