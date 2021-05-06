FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 477
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Хоть один факт реал торговли за сегодня. Картинки ничего не доказывают - блуд в лучшем случае или макс так мне хочется.
Понимаю что с финансами туго, так бывает когда долго картинками увлекаешься. ФАКТЫ С РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ТВОИХ КАРТИНОК... ./
Ну, люди разные и менять их не стоит.
Хуже только будет))) Это просто его мнение. И он понимает рынок именно так.
Ты же сам раньше обсирал мои прогнозы, но когда ты понял что они намного точнее твоих перестал.
Нее, не поэтому. Просто понял, что нет смысла спорить.
Не именно с тобой, а вообще.
Нее, не поэтому. Просто понял, что нет смысла спорить.
Не именно с тобой, а вообще.
- хотя лучше прогнозировать с утра, когда все точки, распределятся по своим местам.
Это правильно, паника и эйфория успокоится, вот тогда будет видно
А про это же)))
Фактов так и нет..., блуд да и только. Хоть скрин сделай или подучить мальца как что делается и как треугольники искать с флагами - не буду более сё и так понятно 0/
Мой прогноз. Пойдет далеко вниз. Я так вижу)))
Сигнал на продажу уже есть. Но хочется увидеть ретест еще, чтобы совершить сделку.
Такие картинки в Марките, на тесте с копировать море - недури людей дальше в лес смеяться будут все... ./ Счёт с реальной торговли покажи или подучить? Ща скину как выглядит.
Такие картинки в Марките, на тесте с копировать море - недури людей дальше в лес смеяться будут все... ./ Счёт с реальной торговли покажи или подучить? Ща скину как выглядит.