FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 243

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Alexsandr San:

У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.

Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ? 

какая именно?

вроде все написано. и тут вот, щас щас вверх пойдет)))))


 
Alexsandr San:

У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.

Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ? 

Тут вот так


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

какая именно?

вроде все написано. и тут вот, щас щас вверх пойдет)))))


не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать   USDCADH2

USDCADH2

 
Alexsandr San:

не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать   USDCADH2


да не спорю, но не сейчас думаю. возможно завтра

 
Alexsandr San:

не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать   USDCADH2


по идеи вот так должно быть.


 
ALEKSANDR GADZERA:

по идеи вот так должно быть.


По идее ситуация такая.Если пробьет(а я уверен в этом), то пойдем до нижней границы канала.

Сторонники фигур, могут увидеть фигуру "голова-плечи", это тоже говорит о движении вниз.

 
Aleksandr Yakovlev:

По идее ситуация такая.Если пробьет(а я уверен в этом), то пойдем до нижней границы канала.

Сторонники фигур, могут увидеть фигуру "голова-плечи", это тоже говорит о движении вниз.

все может быть

 
ALEKSANDR GADZERA:

по идеи вот так должно быть.


Закрылся или локи поставил?

 
Aleksandr Yakovlev:

Закрылся или локи поставил?

закрылся, жесть)

 
ALEKSANDR GADZERA:

закрылся, жесть)

Ты смотришь на точку в картине, а надо ее полностью лицезреть.

Подумай над этим.

По канадцу ждем подход к 40 (спокойный подход) и продать можно.Цель сначала 1,3870(примерно), а потом гэп закрывать пойдет.

По ене ждем подход к 107 и тоже продажа. (По моему я по ене писал уже) В общем до 105.

Хотя, могут и не дать зайти.

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