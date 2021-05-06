FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 243
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У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.
Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ?
какая именно?
вроде все написано. и тут вот, щас щас вверх пойдет)))))
У нас, от Ваших картинок в глазах рябит.
Мы уже запутались, в какую сторону - какая пара двинет ?
Тут вот так
какая именно?
вроде все написано. и тут вот, щас щас вверх пойдет)))))
не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать USDCADH2
не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать USDCADH2
да не спорю, но не сейчас думаю. возможно завтра
не... если серьёзно, ей до "S2" ещё падать USDCADH2
по идеи вот так должно быть.
по идеи вот так должно быть.
По идее ситуация такая.Если пробьет(а я уверен в этом), то пойдем до нижней границы канала.
Сторонники фигур, могут увидеть фигуру "голова-плечи", это тоже говорит о движении вниз.
По идее ситуация такая.Если пробьет(а я уверен в этом), то пойдем до нижней границы канала.
Сторонники фигур, могут увидеть фигуру "голова-плечи", это тоже говорит о движении вниз.
все может быть
по идеи вот так должно быть.
Закрылся или локи поставил?
Закрылся или локи поставил?
закрылся, жесть)
закрылся, жесть)
Ты смотришь на точку в картине, а надо ее полностью лицезреть.
Подумай над этим.
По канадцу ждем подход к 40 (спокойный подход) и продать можно.Цель сначала 1,3870(примерно), а потом гэп закрывать пойдет.
По ене ждем подход к 107 и тоже продажа. (По моему я по ене писал уже) В общем до 105.
Хотя, могут и не дать зайти.