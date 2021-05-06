FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 635

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

vaz, 2020.12.17 15:24

Еще немного и полетим обратно.

Или везде так все хорошо. Думаю можно и камнем вниз скоро свалится. 

У штатов везде дорога. Все остальные под санкциями и в зависимости.

Я лично бакс покупаю сегодня...


я лично сегодня веселюсь)))

а вопрос таков

что вы продаете за бакс?

второстепенный вопрос

не много это сколько а главное когда?))

 
ABtt:

я лично сегодня веселюсь)))

а вопрос таков

что вы продаете за бакс?

второстепенный вопрос

не много это сколько а главное когда?))

Ради веселья.? Кто Вам веселится запрещает.)

Вопрос непонятный.

Беру любую валюту из корзины индекса. Рассматриваю потенциал падения и роста.

Покупаю доллар к выбранной валюте. Пример AUD  в паре продан сегодня. Стоп 0.8 т.р. 0.68. 

Все просто..

 
Aleksei Stepanenko:

понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер 

Это гирлянда внеземного происхождения, пользователь должен иметь дешифратор для понимания )

 
VVT:

Это гирлянда внеземного происхождения, пользователь должен иметь дешифратор для понимания )

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

vaz, 2020.12.17 16:17

Ради веселья.? Кто Вам веселится запрещает.)

Вопрос непонятный.

Беру любую валюту из корзины индекса. Рассматриваю потенциал падения и роста.

Покупаю доллар к выбранной валюте. Пример AUD  в паре продан сегодня. Стоп 0.8 т.р. 0.68. 

Все просто..

все спс  понял ваш метод ) с наступающим


[Удален]  
Dikons:

Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,

местами и попутно, косвенно, а где и прямо,  рекламируя VPS.

Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".

Это ж надо было додуматься до такого обвинения "реклама VPS"...  С головой явный непорядок...

Вот уж, действительно, "Сон разума рождает чудовищ"

  

.

 
Олег avtomat:

Это ж надо было додуматься до такого обвинения "реклама VPS"...

Вот уж, действительно, "Сон разума рождает чудовищ"


рождает котов = право низ ))

 

Три недели счёту.

Не сказать, что ровно и красиво... однако в горку.

DS


Хвастайтесь, у кого заметно красивше - мне для ориентира, так сказать, на кого ровняться, к чему стремиться...

[Удален]  
Dikons:

Три недели счёту.

Не сказать, что ровно и красиво... однако в горку.


Хвастайтесь, у кого заметно красивше - мне для ориентира, так сказать, на кого ровняться, к чему стремиться...

а что это Вы, циферки то прячете(справой стороны от картинки) ??? 

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за этот месяц так 

ReportHistory-50655813(2)

 
SanAlex:

а что это Вы, циферки то прячете(справой стороны от картинки) ??? 

за этот месяц так 

Спасибо... у тебя красивше. Молодец.

Циферки не показываю ибо они вряд ли кому интересны - счёт то копеешный, где то выше уже писал...

Однако по факту - мой счёт за три недели тоже удвоен :)

Завтра если не подловят меня в просадку - вывожу так называемый стартовый капитал, и опять всё с начала, но уже не рискуя своими кровными.

Можно и с циферками... военной тайны нету.

Файлы:
DetailedStatement.png  7 kb
[Удален]  
Dikons:

Спасибо... у тебя красивше. Молодец.

Циферки не показываю ибо они вряд ли кому интересны - счёт то копеешный, где то выше уже писал...

Однако по факту - мой счёт за три недели тоже удвоен :)

Завтра если не подловят меня в просадку - вывожу так называемый стартовый капитал, и опять всё с начала, но уже не рискуя своими кровными.

у меня тоже рублёвый да ещё и демо счёт.

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а вот из одного реального счёта - только где то, пол года на нём не торговал

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