FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 635
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
vaz, 2020.12.17 15:24
Еще немного и полетим обратно.
Или везде так все хорошо. Думаю можно и камнем вниз скоро свалится.
У штатов везде дорога. Все остальные под санкциями и в зависимости.
Я лично бакс покупаю сегодня...
я лично сегодня веселюсь)))
а вопрос таков
что вы продаете за бакс?
второстепенный вопрос
не много это сколько а главное когда?))
я лично сегодня веселюсь)))
а вопрос таков
что вы продаете за бакс?
второстепенный вопрос
не много это сколько а главное когда?))
Ради веселья.? Кто Вам веселится запрещает.)
Вопрос непонятный.
Беру любую валюту из корзины индекса. Рассматриваю потенциал падения и роста.
Покупаю доллар к выбранной валюте. Пример AUD в паре продан сегодня. Стоп 0.8 т.р. 0.68.
Все просто..
понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер
Это гирлянда внеземного происхождения, пользователь должен иметь дешифратор для понимания )
Это гирлянда внеземного происхождения, пользователь должен иметь дешифратор для понимания )
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
vaz, 2020.12.17 16:17
Ради веселья.? Кто Вам веселится запрещает.)
Вопрос непонятный.
Беру любую валюту из корзины индекса. Рассматриваю потенциал падения и роста.
Покупаю доллар к выбранной валюте. Пример AUD в паре продан сегодня. Стоп 0.8 т.р. 0.68.
Все просто..
все спс понял ваш метод ) с наступающим
Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,
местами и попутно, косвенно, а где и прямо, рекламируя VPS.
Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".
Это ж надо было додуматься до такого обвинения "реклама VPS"... С головой явный непорядок...
Вот уж, действительно, "Сон разума рождает чудовищ"
.
Это ж надо было додуматься до такого обвинения "реклама VPS"...
Вот уж, действительно, "Сон разума рождает чудовищ"
рождает котов = право низ ))
Три недели счёту.
Не сказать, что ровно и красиво... однако в горку.
Хвастайтесь, у кого заметно красивше - мне для ориентира, так сказать, на кого ровняться, к чему стремиться...
Три недели счёту.
Не сказать, что ровно и красиво... однако в горку.
Хвастайтесь, у кого заметно красивше - мне для ориентира, так сказать, на кого ровняться, к чему стремиться...
а что это Вы, циферки то прячете(справой стороны от картинки) ???
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за этот месяц так
а что это Вы, циферки то прячете(справой стороны от картинки) ???
за этот месяц так
Спасибо... у тебя красивше. Молодец.
Циферки не показываю ибо они вряд ли кому интересны - счёт то копеешный, где то выше уже писал...
Однако по факту - мой счёт за три недели тоже удвоен :)
Завтра если не подловят меня в просадку - вывожу так называемый стартовый капитал, и опять всё с начала, но уже не рискуя своими кровными.
Можно и с циферками... военной тайны нету.
Спасибо... у тебя красивше. Молодец.
Циферки не показываю ибо они вряд ли кому интересны - счёт то копеешный, где то выше уже писал...
Однако по факту - мой счёт за три недели тоже удвоен :)Завтра если не подловят меня в просадку - вывожу так называемый стартовый капитал, и опять всё с начала, но уже не рискуя своими кровными.
у меня тоже рублёвый да ещё и демо счёт.
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а вот из одного реального счёта - только где то, пол года на нём не торговал