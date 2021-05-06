FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 249

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Alexsandr San:

моё понятие, что стопы сносят - я ещё до купил


не - лучше дождаться, зелёненького кружочка.         GBPUSDH2

закрыл по фунту с небольшой прибылью 

Снимокч

GBPUSDH2

 

Евроена стартанула, но..., обещала вернуться:


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Lesorub:

Евроена стартанула, но..., обещала вернуться:


по  Индикаторам, рановато ещё. "P" надо перепрыгнуть.

EURJPYH2h 

 
Alexsandr San:

по  Индикаторам, рановато ещё. "P" надо перепрыгнуть.

 

Всем привет. Я вчера там что то прогнозил. По канадцу вроде селл от 1,40000.

Вот результат. Жду дальше.

И по еве вроде говорил что то))) Часть прикрыл. В БУ переводить не стал, Жду дальнейшего движения.


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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я вчера там что то прогнозил. По канадцу вроде селл от 1,40000.

Вот результат. Жду дальше.

И по еве вроде говорил что то))) Часть прикрыл. В БУ переводить не стал, Жду дальнейшего движения.


Канадец идёт красиво  -  до "S2" ещё немножко осталось. В завтра с 00.00 уровни меняются - будет видно дальше, что будет

USDCADH2 

 

Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.


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Aleksandr Yakovlev:

Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.


Падать только начал
 
Vladimir Baskakov:
Падать только начал

Не знаю кто там и куда падает. Я работаю по сигналам. Они говорят , что сейчас рост будет.

Это не 100% панацея. Но в районе 80-90% точности есть. Так что бай.

Скрины рисовать не буду, напишу так.

Фунт ену продал  сейчас от 132,45.

Фунт продал  сейчас от 1,2431

 

Жду когда! Много подрастёт 

 

Это мой недавний скрин по канадцу.

А вот результат. Цель достигнута. Сделка полностью закрыта.


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