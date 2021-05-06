FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 249
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моё понятие, что стопы сносят - я ещё до купил
не - лучше дождаться, зелёненького кружочка. GBPUSDH2
закрыл по фунту с небольшой прибылью
Евроена стартанула, но..., обещала вернуться:
Евроена стартанула, но..., обещала вернуться:
по Индикаторам, рановато ещё. "P" надо перепрыгнуть.
по Индикаторам, рановато ещё. "P" надо перепрыгнуть.
Всем привет. Я вчера там что то прогнозил. По канадцу вроде селл от 1,40000.
Вот результат. Жду дальше.
И по еве вроде говорил что то))) Часть прикрыл. В БУ переводить не стал, Жду дальнейшего движения.
Всем привет. Я вчера там что то прогнозил. По канадцу вроде селл от 1,40000.
Вот результат. Жду дальше.
И по еве вроде говорил что то))) Часть прикрыл. В БУ переводить не стал, Жду дальнейшего движения.
Канадец идёт красиво - до "S2" ещё немножко осталось. В завтра с 00.00 уровни меняются - будет видно дальше, что будет
Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.
Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.
Падать только начал
Не знаю кто там и куда падает. Я работаю по сигналам. Они говорят , что сейчас рост будет.
Это не 100% панацея. Но в районе 80-90% точности есть. Так что бай.
Скрины рисовать не буду, напишу так.
Фунт ену продал сейчас от 132,45.
Фунт продал сейчас от 1,2431
Жду когда! Много подрастёт
Это мой недавний скрин по канадцу.
А вот результат. Цель достигнута. Сделка полностью закрыта.