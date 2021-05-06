FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пара подошла к сопротивлению Смотреть надо как развиваться ситуевина будет.
Но я склонен к 1 варианту.
Если честно, я к примеру вообще не склонен к походу на север.
Буду рассматривать шорты.
Если честно, я к примеру вообще не склонен к походу на север.
Буду рассматривать шорты.
и они зашортили.......
по цене вижу
;)
тока что продал
;)
Раздражает
Раздражает
а ты не верил
;)
а ты не верил
;)
я не верю потому что я вижу максимум, но ортодоксальные максимум раздражают. я все равно за разворот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим
я все равно за разварот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим
Ага, спотыкается уже. Рано еще.
я все равно за разварот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим
ломиться аж трескается. сколько еще баров до разворота, мастер? :)
)
ломиться аж трескается. сколько еще баров до разворота, мастер? :)
уже