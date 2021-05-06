FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 163

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Aleksandr Yakovlev:

Пара подошла к сопротивлению Смотреть надо как развиваться ситуевина будет.

Но я склонен к 1 варианту.


Пока бойцам удается продвигаться на юг. Уже в зоне безубыточности удерживают позиции. Молодцы. Быки конечно не слабо сопротивляются.
 

Если честно, я к примеру вообще не склонен к походу на север.

Буду рассматривать шорты.


 
Aleksandr Yakovlev:

Если честно, я к примеру вообще не склонен к походу на север.

Буду рассматривать шорты.

и они зашортили.......

по цене вижу

;)

 
Renat Akhtyamov:

тока что продал

;)

Раздражает


 
ALEKSANDR GADZERA:

Раздражает

а ты не верил

;)

 
Renat Akhtyamov:

а ты не верил

;)

я не верю потому что я вижу максимум, но ортодоксальные максимум раздражают. я все равно за разворот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим


 
ALEKSANDR GADZERA:

я все равно за разварот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим


Ага, спотыкается уже. Рано еще.

 
ALEKSANDR GADZERA:

я все равно за разварот, думаю ломанется в низ очень сильно, смотрим


ломиться аж трескается. сколько еще баров до разворота, мастер? :)

 

)

 
Vitaliy Maznev:

ломиться аж трескается. сколько еще баров до разворота, мастер? :)

уже

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