FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 61

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Возможный План по Еньке:

Закидон будет по неделям в 110.56 Там лимит на продажу:


[Удален]  
Lesorub:

Выйдет и Евра ... 


Я думаю, что "Супер GAP" семнадцатого года обязательно должен закрыться:

 

Кто держит Фунта, там хода еще 280 п.

Рубите бабло, пока дают!       

(картинка выше по теме)

 

Халява, прийди!!!

В подарок третье дно...

 

По Луню все верно, цель прежняя.

Дебилов не слушать!


 

Ляпота!


[Удален]  
Lesorub:

По Луню все верно, цель прежняя.

Дебилов не слушать!


Да! и самое время продавать - сигнал вниз готов!!! USDCADH2

USDCADH2

 
Lesorub:

Ляпота!


Видимо сегодня индекс потребительских цен по фунту будет хуже прогноза, чтобы выстрелила, поскольку прогноз высокий

[Удален]  

Ещё сигнал вниз  GBPUSDH2

GBPUSDH2

тут намечается вверх EURJPYH2

EURJPYH2

 
Lesorub:

Выйдет и Евра ...


Главное верить и надеяться... что она не уйдет ниже 1.05

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