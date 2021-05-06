FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 61
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Возможный План по Еньке:
Закидон будет по неделям в 110.56 Там лимит на продажу:
Выйдет и Евра ...
Я думаю, что "Супер GAP" семнадцатого года обязательно должен закрыться:
Кто держит Фунта, там хода еще 280 п.
Рубите бабло, пока дают!
(картинка выше по теме)
Халява, прийди!!!
В подарок третье дно...
По Луню все верно, цель прежняя.
Дебилов не слушать!
Ляпота!
По Луню все верно, цель прежняя.
Дебилов не слушать!
Да! и самое время продавать - сигнал вниз готов!!! USDCADH2
Ляпота!
Видимо сегодня индекс потребительских цен по фунту будет хуже прогноза, чтобы выстрелила, поскольку прогноз высокий
Ещё сигнал вниз GBPUSDH2
тут намечается вверх EURJPYH2
Выйдет и Евра ...
Главное верить и надеяться... что она не уйдет ниже 1.05