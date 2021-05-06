FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 135
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Ну все , поехали
дядя коля твой корешь...........
USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре H1 и на продажу всем ДЕПО....
По моим подсчетам в 21:20 будем максимум и идем вниз
Если смотреть на М5 то ошибся на один бар, максимум был в 21:25, надеюсь никто не будет придраться. По моему теперь долго и надежно вниз приблизительно к 107
Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.
Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.
что-то прям совсем маленькая.... ну да ладно.
Всем привет. По еве небольшая покупка.
Рискованная покупка.
Судьба Бакса меня все больше и больше пугает...
Всем привет. По еве небольшая покупка.
Рискованная покупка.
Не ссять, стоп за минимум!
Пойдет - хорошо! Иначе, ждем другого входа...
Не ссять, стоп за минимум!
Пойдет - хорошо! Иначе, ждем другого входа...
Переместил ТП на 1,0945. Пунктов 40-50 пройдет от входа
половину позиции закрою.
Переместил ТП на 1,0945. Пунктов 40-50 пройдет от входа
половину позиции закрою.
Нормалек...