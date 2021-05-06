FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 135

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ALEKSANDR GADZERA:

Ну все , поехали 


дядя коля твой корешь...........

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY немного утомила эта пара, ждем формирование максимума на следующем баре H1 и на продажу всем ДЕПО.... 

По моим подсчетам в 21:20 будем максимум и идем вниз


Если смотреть на М5 то ошибся на один бар, максимум был в 21:25, надеюсь никто не будет придраться. По моему теперь долго и надежно вниз приблизительно к 107


 

Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Кстате совсем забыл сказать GBPJPY есть небольшая но надежная продажа, можно спокойно успеть, если у кого есть желание.

что-то прям совсем маленькая.... ну да ладно.

 
Модераторы, к вам просьба- заблокируйте робота спамера плз :)
 

Всем привет. По еве небольшая покупка.

Рискованная покупка.


 

Судьба Бакса меня все больше и больше пугает...


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве небольшая покупка.

Рискованная покупка.


Не ссять, стоп за минимум!

Пойдет - хорошо! Иначе, ждем другого входа...


 
Lesorub:

Не ссять, стоп за минимум!

Пойдет - хорошо! Иначе, ждем другого входа...

Переместил ТП на 1,0945.  Пунктов 40-50 пройдет от входа

половину позиции закрою.

 
Aleksandr Yakovlev:

Переместил ТП на 1,0945.  Пунктов 40-50 пройдет от входа

половину позиции закрою.

Нормалек...


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