FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 324
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Интересен Рыжик! На Н4 цель в 1694, на Н1 нарисовали цель в 1786. Кто кого нае...
В эту тяпницу...
Старший фрейм главнее, потому ориентируюсь на него. В случае движа в верх, буду продавать еще.
Индюк по рельсам в кодобазе от Артема Тришкина.
Кто может программировать, этот индюк можно доработать. Будет показывать долги и цели. Удобно...
Интересен Рыжик!
Сбываются прогнозы-то?
Главное, чтоб у Вас все сбывалось!
Кто кого нае...
В эту тяпницу...
я на сегодня всё
В свободный доступ выложили код, с помощью которого можно определить переделано видео или оригинал, используют какие-то крутые нейросети, вот и интересно, а нельзя ли приспособить для извлечения прибыли на форекс для распознавания фейкового движения... скажем нейросеть знает какое примерно должно быть движение в оригинале по истории...короче что-то может и получится у хороших кодеров...
NtechLab,https://lenta.ru/news/2020/06/25/ntechlab/
В свободный доступ выложили код, с помощью которого можно определить переделано видео или оригинал, используют какие-то крутые нейросети, вот и интересно, а нельзя ли приспособить для извлечения прибыли на форекс для распознавания фейкового движения... скажем нейросеть знает какое примерно должно быть движение в оригинале по истории...короче что-то может и получится у хороших кодеров...
NtechLab,https://lenta.ru/news/2020/06/25/ntechlab/
не так просто скачать демо версию
я на сегодня всё
не знаю я в похмелье, забыл наверное уровни убрать - но слава Богу в мою пользу
заглянул в терминал - что то опять моё трезвое, хочет взять в рынок
XAUUSDH2
думаю целится к R2 - снести ещё тех
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если внизу линию вам видно - меня немножко не взяли
просто песня
не знаю я в похмелье, забыл наверное уровни убрать - но слава Богу в мою пользу
Круто, везет тому, кто везет... это же можно спиться на хрен, или талант не пропьешь - все равно свое возьмет...))