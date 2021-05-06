FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 324

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Интересен Рыжик! На Н4 цель в 1694, на Н1 нарисовали цель в 1786. Кто кого нае...

В эту тяпницу...

Старший фрейм главнее, потому ориентируюсь на него. В случае движа в верх, буду продавать еще.

Индюк по рельсам в кодобазе от Артема Тришкина.


Кто может программировать, этот индюк можно доработать. Будет показывать долги и цели. Удобно...

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Lesorub:

Интересен Рыжик! 

Сбываются прогнозы-то?
 
Vladimir Baskakov:
Сбываются прогнозы-то?

Главное, чтоб у Вас все сбывалось!

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Lesorub:

Кто кого нае...

В эту тяпницу...

я на сегодня всё 

Снимок2

 

В свободный доступ выложили код, с помощью которого можно определить переделано видео или оригинал, используют какие-то крутые нейросети, вот и интересно, а нельзя ли приспособить для извлечения прибыли на форекс для распознавания фейкового движения... скажем нейросеть знает какое примерно должно быть движение в оригинале по истории...короче что-то может и получится у хороших кодеров...

NtechLab,https://lenta.ru/news/2020/06/25/ntechlab/



NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake
NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake
  • 2020.06.25
  • Редакция Lenta.ru
  • lenta.ru
NtechLab, мировой лидер в области решений для видеоаналитики на основе нейронных сетей и технологический партнер госкорпорации «Ростех», сообщает, что алгоритм компании занял третье призовое место по итогам международного соревнования Deepfake Detection Challenge по распознаванию дипфейков на видео. Об этом сообщается в пресс-релизе...
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Сергей Криушин:

В свободный доступ выложили код, с помощью которого можно определить переделано видео или оригинал, используют какие-то крутые нейросети, вот и интересно, а нельзя ли приспособить для извлечения прибыли на форекс для распознавания фейкового движения... скажем нейросеть знает какое примерно должно быть движение в оригинале по истории...короче что-то может и получится у хороших кодеров...

NtechLab,https://lenta.ru/news/2020/06/25/ntechlab/



не так просто скачать демо версию 

Снимок3

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Alexsandr San:

я на сегодня всё 


не знаю я в похмелье, забыл наверное уровни убрать - но слава Богу в мою пользу

Снимок5 


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заглянул в терминал - что то опять моё трезвое, хочет взять в рынок

XAUUSDH2  XAUUSDH2

думаю целится к R2 - снести ещё тех 

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если внизу линию вам видно - меня немножко не взяли 

просто песня


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ну не знаю, я все карты разложил- на все эти Индикаторы ссылки дал, вам просто нужно это принять и быть всегда в прибыли.  
 
Alexsandr San:

не знаю я в похмелье, забыл наверное уровни убрать - но слава Богу в мою пользу

 


Круто, везет тому, кто везет... это же можно спиться на хрен, или талант не пропьешь - все равно свое возьмет...))

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