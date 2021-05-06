FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 634

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko: По твоей логике, эта картинка доказывает, что евро рухнула!

Хорош уже троллить и выворачивать на изнанку мной сказанное.

 
Dikons:

Хорош уже троллить и выворачивать на изнанку мной сказанное.

Почему утаил то, что евро рухнула?

Неужели по графику не видно? 

ИЛИ? Где здесь доллар?

 
Wwhat's happening to usd Wwhat's happening to usd
 
Promise Ezenwanne:
Wwhat's happening to usd Wwhat's happening to usd

Good question )

 
Promise Ezenwanne:
Wwhat's happening to usd Wwhat's happening to usd

Печатный станок включили и видимо надолго.

 
Vitaly Muzichenko:

Почему утаил то, что евро рухнула?

Неужели по графику не видно? 

ИЛИ? Где здесь доллар?


вот он ))
Файлы:
AUDUSDH1.png  31 kb
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Vitaly Muzichenko, 2020.12.17 11:37

Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.

Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии


про фонду Японии очень интересно

от куда она взялась ?

вот выше вопрос был , но ответа все нет и нет))
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Снова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.
Интересно, какие из этого можно сделать выводы? Все рубят капусту или зализывают раны? ;)
 

Еще немного и полетим обратно.

Или везде так все хорошо. Думаю можно и камнем вниз скоро свалится. 

У штатов везде дорога. Все остальные под санкциями и в зависимости.

Я лично бакс покупаю сегодня...

[Удален]  
ABtt:
вот он ))


понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер 

1...627628629630631632633634635636637638639640641...656
Новый комментарий