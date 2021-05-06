FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 634
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Хорош уже троллить и выворачивать на изнанку мной сказанное.
Хорош уже троллить и выворачивать на изнанку мной сказанное.
Почему утаил то, что евро рухнула?
Неужели по графику не видно?
ИЛИ? Где здесь доллар?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vitaly Muzichenko, 2020.12.17 11:41
Держи, вешай всем, что евро рухнула
Wwhat's happening to usd Wwhat's happening to usd
Good question )
Wwhat's happening to usd Wwhat's happening to usd
Печатный станок включили и видимо надолго.
Почему утаил то, что евро рухнула?
Неужели по графику не видно?
ИЛИ? Где здесь доллар?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vitaly Muzichenko, 2020.12.17 11:37
Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.
Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии
про фонду Японии очень интересно
от куда она взялась ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
sterva, 2020.12.17 11:44
Вопрос был где видно, что (за японии).?
Снова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.
Еще немного и полетим обратно.
Или везде так все хорошо. Думаю можно и камнем вниз скоро свалится.
У штатов везде дорога. Все остальные под санкциями и в зависимости.
Я лично бакс покупаю сегодня...
вот он ))
понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер