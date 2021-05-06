FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 56

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Aleksandr Yakovlev:

Всех С Новым Годом.

И вот мой первый пост в этой ветке.

Возможное развитие событий по еве.

От 1,11 будет отскок.


О, а куда Бутко делся, убежал?
 

Ну что, имеет ОН многих и в хвост и в гриву?     

Бывает...

Ладно, вот компенсация:


Во всех случаях может быть заход в противоход.

Но, ЦЕЛЬ возьмут с большей долей вероятности!

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Lesorub:

Ну что, имеет ОН многих и в хвост и в гриву?     

Бывает...

Ладно, вот компенсация:


Во всех случаях может быть заход в противоход.

Но, ЦЕЛЬ возьмут с большей долей вероятности!

Суббота сегодня дядя
 
Lesorub:


Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd  вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная

 
Alexey Nikiforov:

Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd  вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная

+1

 
Alexey Nikiforov:

Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd  вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная

Конечно, нет проблем!

А что думаете Вы???

Просто, многие спрашивают, потом охаивают...

Давайте, мысли в студию! Потом проверим результат Ваш.

И наш...

Полагаю, будет справедливо!

 
Vladimir Sadov:

+1

Опять пролетели??? Сочувствую... 

 
Lesorub:

Опять пролетели??? Сочувствую... 

Нееет. )))) тфу- тфу - тфу.

Но напряжно . 

 

Первые три ордера робот открыл ещё 07.01.2020 .

И своп ещё отрицательный. 

 
Vladimir Sadov:

Первые три ордера робот открыл ещё 07.01.2020 .

И своп ещё отрицательный. 

Робот... Не смешите мои... 
Разве дадут Вам заработать роботом??? 
Да что? Есть у нас миллиардеры от Форы в России??? 
Ан нет... Ресурсы и обьегоривание народа только ... 
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