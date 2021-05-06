FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 56
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Всех С Новым Годом.
И вот мой первый пост в этой ветке.
Возможное развитие событий по еве.
От 1,11 будет отскок.
Ну что, имеет ОН многих и в хвост и в гриву?
Бывает...
Ладно, вот компенсация:
Во всех случаях может быть заход в противоход.
Но, ЦЕЛЬ возьмут с большей долей вероятности!
Ну что, имеет ОН многих и в хвост и в гриву?
Бывает...
Ладно, вот компенсация:
Во всех случаях может быть заход в противоход.
Но, ЦЕЛЬ возьмут с большей долей вероятности!
Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная
Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная
+1
Можешь поделиться мыслми, когда eur/usd вверх развернётся? Ситуация уже вообще напряжная
Конечно, нет проблем!
А что думаете Вы???
Просто, многие спрашивают, потом охаивают...
Давайте, мысли в студию! Потом проверим результат Ваш.
И наш...
Полагаю, будет справедливо!
+1
Опять пролетели??? Сочувствую...
Опять пролетели??? Сочувствую...
Нееет. )))) тфу- тфу - тфу.
Но напряжно .
Первые три ордера робот открыл ещё 07.01.2020 .
И своп ещё отрицательный.
Первые три ордера робот открыл ещё 07.01.2020 .
И своп ещё отрицательный.