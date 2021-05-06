FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 546
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И по закрытию свечи на м30 встаем в продажи.
Вплоть до 1,3100 (это 1 цель)
Мне пока рано
Мне пока рано
Пачяму?)))
Вид отработки от опорной точки на скрине... ./
Давайте что-то полезного для населения показывайте, к чем нам ваша пипсовка??? показывайте прогнозы пожалуйста чтобы видно было, и не по 5-10 пунктов.
Давайте что-то полезного для населения показывайте, к чем нам ваша пипсовка??? показывайте прогнозы пожалуйста чтобы видно было, и не по 5-10 пунктов.
Не решай, что полезно, а что нет для народа.
Не решай, что полезно, а что нет для народа.
ты торгуешь по 5-10 пунктов? тогда без проблем. полный вперед
ты торгуешь по 5-10 пунктов? тогда без проблем. полный вперед
Я стараюсь ловить по 15 п. в перспективе поймать полный ход тренда.
Кто то ловит по 5-10. Здесь люд разный. Решать что полезно , а что нет другим, не нам решать.
Если брать меня. То если бы не этот трейдер, я бы пропустил хороший сигнал.
Ему спасибо.
Для кого то твои сигналы принося хорошую информацию.
Согласен?
Я стараюсь ловить по 15 п. в перспективе поймать полный ход тренда.
Кто то ловит по 5-10. Здесь люд разный. Решать что полезно , а что нет другим, не нам решать.
Ладно каждому своё.
GBPUSD А мы попробуем чуть больше 15 пунктов забрать. Сейчас упадем примерно как нарисовал.
Пачяму?)))
Так то верно по технике, но у меня нет соглосования с ценами,
возможно на максах /текущих/ если токовые будут конечно зайду... ./
Пост # 5404
Ладно каждому своё.
GBPUSD А мы попробуем чуть больше 15 пунктов забрать. Сейчас упадем примерно как нарисовал.
Ну все, вроде пора падать. будет надеется что так и будет. GBPUSD График М15. ЕСли сейчас упадем, можно про ордера забыть на неделю-две.