FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 546

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Aleksandr Yakovlev:

И по закрытию свечи на м30 встаем в продажи.

Вплоть до 1,3100 (это 1 цель)

Мне пока рано 

 
Rustam Galkeev:

Мне пока рано 

Пачяму?)))

 
Rustam Galkeev:

Вид отработки от опорной точки на скрине... ./

Давайте что-то полезного для населения показывайте, к чем нам ваша пипсовка??? показывайте прогнозы пожалуйста чтобы видно было, и не по 5-10 пунктов.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Давайте что-то полезного для населения показывайте, к чем нам ваша пипсовка??? показывайте прогнозы пожалуйста чтобы видно было, и не по 5-10 пунктов.

Не решай, что полезно, а что нет для народа.

 
Aleksandr Yakovlev:

Не решай, что полезно, а что нет для народа.

ты торгуешь по 5-10 пунктов? тогда без проблем. полный вперед

 
ALEKSANDR GADZERA:

ты торгуешь по 5-10 пунктов? тогда без проблем. полный вперед

Я стараюсь ловить по 15 п. в перспективе поймать полный ход тренда.

Кто то ловит по 5-10. Здесь люд разный. Решать что полезно , а что нет другим, не нам решать.

Если брать меня. То если бы не этот трейдер, я бы пропустил хороший сигнал.

Ему спасибо.

Для кого то твои сигналы принося хорошую информацию.

Согласен?

 
Aleksandr Yakovlev:

Я стараюсь ловить по 15 п. в перспективе поймать полный ход тренда.

Кто то ловит по 5-10. Здесь люд разный. Решать что полезно , а что нет другим, не нам решать.

Ладно каждому своё.

GBPUSD А мы попробуем чуть больше 15 пунктов забрать. Сейчас упадем примерно как нарисовал.


 
Aleksandr Yakovlev:

Пачяму?)))

Так то верно по технике, но у меня нет соглосования с ценами,

возможно на максах /текущих/ если токовые будут конечно зайду... ./

Пост # 5404 

 
Первые данные есть но они не точные
Файлы:
nwh9orunjZ.png  29 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:

Ладно каждому своё.

GBPUSD А мы попробуем чуть больше 15 пунктов забрать. Сейчас упадем примерно как нарисовал.


Ну все, вроде пора падать. будет надеется что так и будет. GBPUSD График М15.  ЕСли сейчас упадем, можно про ордера забыть на неделю-две.


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