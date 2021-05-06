FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 263

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А если прикупить здесь EUR/USD 

 
Speculator:

А если прикупить здесь EUR/USD 

???


 
MakarFX:

???


А каков размер ? 

 
Speculator:

А каков размер ? 

Я не знаю...у меня проблемы с определением цели

может 1,08-1,075

 
MakarFX:

Я не знаю...у меня проблемы с определением цели

может 1,08-1,075

Я имел в виду таймфрейм?

 
Speculator:

Я имел в виду таймфрейм?

H1

на М5 я бы тоже не рискнул


 
MakarFX:

H1

на М5 я бы тоже не рискнул


Предполагаю EUR/USD 1.1015.

 
Speculator:

Предполагаю EUR/USD 1.1015.

Сколько людей, столько и мнений.
 
Speculator:

Предполагаю EUR/USD 1.1015.

Евро сползает вниз на 1.0730. К сожалению многих...

 
Alexxl2008:

Евро сползает вниз на 1.0730. К сожалению многих...

Но EUR/USD не может сползать... Ей просто некуда сползать!

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