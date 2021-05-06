FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 263
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А если прикупить здесь EUR/USD
А если прикупить здесь EUR/USD
???
???
А каков размер ?
А каков размер ?
Я не знаю...у меня проблемы с определением цели
может 1,08-1,075
Я не знаю...у меня проблемы с определением цели
может 1,08-1,075
Я имел в виду таймфрейм?
Я имел в виду таймфрейм?
H1
на М5 я бы тоже не рискнул
H1
на М5 я бы тоже не рискнул
Предполагаю EUR/USD 1.1015.
Предполагаю EUR/USD 1.1015.
Предполагаю EUR/USD 1.1015.
Евро сползает вниз на 1.0730. К сожалению многих...
Евро сползает вниз на 1.0730. К сожалению многих...
Но EUR/USD не может сползать... Ей просто некуда сползать!