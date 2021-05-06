FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 277

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Всем привет. Ева в очередной раз пошла тестировать уровень 1,0884.

Если пробьет то пойдет к цели 1,10


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Ева в очередной раз пошла тестировать уровень 1,0884.

Если пробьет то пойдет к цели 1,10


Привет, вот так будет смотрите: держитесь.....


 
ALEKSANDR GADZERA:

Привет, вот так будет смотрите: держитесь.....


В смысле держитесь? У меня все норм)))

У меня на уровне 1,0820 (примерно) 2 БУ стоят. А внизу стопы. До них не доберется))
 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле держитесь? У меня все норм)))

У меня на уровне 1,0820 (примерно) 2 БУ стоят. А внизу стопы. До них не доберется))

ну ок

 

Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца

Кто-то еще видит покупки?

[Удален]  
MakarFX:

Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца

Кто-то еще видит покупки?

Только вы, там все падает
 
MakarFX:

Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца

Кто-то еще видит покупки?

Фунта покупай со стопом 60 п.

Цель в районе 1,2625

 
Aleksandr Yakovlev:

Фунта покупай со стопом 60 п.

Цель в районе 1,2625

Спасибо. Я сразу купил, просто хотел мнение других узнать)
 
MakarFX:
Спасибо. Я сразу купил, просто хотел мнение других узнать)

Купил по моему совету? Или сначала купил , а потом спросил?)))

А, не отвечай, я понял.

 
Aleksandr Yakovlev:

Купил по моему совету? Или сначала купил , а потом спросил?)))

А, не отвечай, я понял.

а я не понял - что было сначала?

;)

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