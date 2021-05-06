FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 277
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Всем привет. Ева в очередной раз пошла тестировать уровень 1,0884.
Если пробьет то пойдет к цели 1,10
Всем привет. Ева в очередной раз пошла тестировать уровень 1,0884.
Если пробьет то пойдет к цели 1,10
Привет, вот так будет смотрите: держитесь.....
Привет, вот так будет смотрите: держитесь.....
В смысле держитесь? У меня все норм)))У меня на уровне 1,0820 (примерно) 2 БУ стоят. А внизу стопы. До них не доберется))
В смысле держитесь? У меня все норм)))У меня на уровне 1,0820 (примерно) 2 БУ стоят. А внизу стопы. До них не доберется))
ну ок
Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца
Кто-то еще видит покупки?
Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца
Кто-то еще видит покупки?
Хочу купить фунт-против ены, бакса и канадца
Кто-то еще видит покупки?
Фунта покупай со стопом 60 п.
Цель в районе 1,2625
Фунта покупай со стопом 60 п.
Цель в районе 1,2625
Спасибо. Я сразу купил, просто хотел мнение других узнать)
Купил по моему совету? Или сначала купил , а потом спросил?)))
А, не отвечай, я понял.
Купил по моему совету? Или сначала купил , а потом спросил?)))
А, не отвечай, я понял.
а я не понял - что было сначала?
;)