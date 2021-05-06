FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 294

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упсРазминка.

 

Всем привет. Доливка по еве.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Доливка по еве.


AUD/USD к 0.635 +-

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Доливка по еве.


Сдается мне, никто тут не рассматривает путь евро и фунта вверх, кроме меня?

 
Vitaliy Maznev:

Сдается мне, никто тут не рассматривает путь евро и фунта вверх, кроме меня?

Ты не одинок. Есть тут еще один северянин юморной)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ты не одинок. Есть тут еще один северянин юморной)))

Ну я больше по фунту. Сейчас по нему вообще неопределенка. Но я все-же склоняюсь к тому сценарию, который ты сам недавно публиковал. Там где на 1.26 путь. Я, конечно, на 1.26 не собираюсь сходу. Но на 1.23 можно было бы и сходить в ближайшее время. А по евре, конечно хз. Но тоже может вполне еще сходить на север. 

 
Vitaliy Maznev:

Ну я больше по фунту. Сейчас по нему вообще неопределенка. Но я все-же склоняюсь к тому сценарию, который ты сам недавно публиковал. Там где на 1.26 путь. Я, конечно, на 1.26 не собираюсь сходу. Но на 1.23 можно было бы и сходить в ближайшее время. А по евре, конечно хз. Но тоже может вполне еще сходить на север. 

По фунту сформировался канал консолидации . Ширина канала 35 п.примерно.

После выхода из него можно делать покупки (если выход сверху будет конечно )) )

 
sterva:

AUD/USD к 0.635 +-

Да, очень хорошее место для входа на южное направление.

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту сформировался канал консолидации . Ширина канала 35 п.примерно.

После выхода из него можно делать покупки (если выход сверху будет конечно )) )

Я буду смотреть покупки даже ели выйдет вниз. Как-то не верю особо в продажи сейчас.Я бы даже сказал особенно если двинет вниз, буду смотреть покупки. А вверх пойдет, буду закрывать :)

 
Vitaliy Maznev:

Я буду смотреть покупки даже ели выйдет вниз. Как-то не верю особо в продажи сейчас.Я бы даже сказал особенно если двинет вниз, буду смотреть покупки. А вверх пойдет, буду закрывать :)

Странно как то. Ну да ладно. У тебя свое видение.

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